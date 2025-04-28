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В Курской области задержали замглавы фонда капремонта - РИА Новости, 28.04.2025
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09:50 28.04.2025 (обновлено: 11:11 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/zamglavy-2013771689.html
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта - РИА Новости, 28.04.2025
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта
В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:50:00+03:00
2025-04-28T11:11:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 28 апр — РИА Новости. В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства. &quot;И по поводу чистоты наших рядов. Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, (по поводу. — Прим. ред.) задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минаковой Ольги Викторовны&quot;, — рассказал он.Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Минакову отстранили от занимаемой должности.На сайте "Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" указано, что Минакова Ольга Викторовна занимала должность начальника отдела административного и правового обеспечения.
https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта

В Курской области задержали замглавы фонда капремонта Минакову за взятку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 28 апр — РИА Новости. В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
«

"И по поводу чистоты наших рядов. Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, (по поводу. — Прим. ред.) задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минаковой Ольги Викторовны", — рассказал он.

Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки.
Минакову отстранили от занимаемой должности.
На сайте "Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" указано, что Минакова Ольга Викторовна занимала должность начальника отдела административного и правового обеспечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
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ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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