https://ria.ru/20250428/zamglavy-2013771689.html
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта - РИА Новости, 28.04.2025
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта
В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:50:00+03:00
2025-04-28T09:50:00+03:00
2025-04-28T11:11:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 28 апр — РИА Новости. В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании областного правительства. "И по поводу чистоты наших рядов. Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, (по поводу. — Прим. ред.) задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта Курской области Минаковой Ольги Викторовны", — рассказал он.Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Минакову отстранили от занимаемой должности.На сайте "Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" указано, что Минакова Ольга Викторовна занимала должность начальника отдела административного и правового обеспечения.
https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта
В Курской области задержали замглавы фонда капремонта Минакову за взятку