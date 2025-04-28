Захарова объяснила, зачем нужна денацификация Украины
Захарова ответила на призыв украинского актера бить детей за русский язык
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Денацификация Украины нужна, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы ребенок забыл его "на веки вечные".
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"Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке", - написала она в ответ в своем Telegram-канале.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, гордость за свою страну нельзя вбить бутылкой по голове.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.