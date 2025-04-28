https://ria.ru/20250428/zakharova-2013939290.html

Захарова объяснила, зачем нужна денацификация Украины

Захарова объяснила, зачем нужна денацификация Украины - РИА Новости, 28.04.2025

Захарова объяснила, зачем нужна денацификация Украины

Денацификация Украины нужна, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:43:00+03:00

2025-04-28T21:43:00+03:00

2025-04-28T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Денацификация Украины нужна, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы ребенок забыл его "на веки вечные". "Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке", - написала она в ответ в своем Telegram-канале. Как отметила официальный представитель МИД РФ, гордость за свою страну нельзя вбить бутылкой по голове. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://rsport.ria.ru/20250419/kommentator-2012239308.html

https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html

https://ria.ru/20250405/guevo-2009553351.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, верховная рада украины, еврокомиссия, оон