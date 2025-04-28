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Умер основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров - РИА Новости, 28.04.2025
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20:03 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/zaharov-2013927142.html
Умер основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров
Умер основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров - РИА Новости, 28.04.2025
Умер основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров
Основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров скончался в возрасте 76 лет в минувшую субботу, сообщается в Telegram-канале издательства. РИА Новости, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров скончался в возрасте 76 лет в минувшую субботу, сообщается в Telegram-канале издательства. "Игорь Валентинович Захаров 07.09.1948 - 26.04.2025… У каждого из нас, многолетних сотрудников издательства, есть, конечно, свои истории про общение с Захаровым. И мы еще будем эти истории вспоминать и рассказывать. Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу, 26 апреля 2025 года. Издателя, основателя издательства "Захаров" Игоря Валентиновича Захарова не стало", - говорится в сообщении. Как уточнили в издательстве, Захаров в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. Но он наблюдал за происходящим "с присущими ему остроумием и язвительностью", комментировал подъемы и спады. "Затасканное выражение "нет слов" точнее всего передает наше нынешнее состояние. Поэтому пока без комментариев", - добавляется в сообщении.
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Умер основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров

Основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров умер в возрасте 76 лет

© Фото : Издательство "Захаров"Игорь Захаров
Игорь Захаров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Издательство "Захаров"
Игорь Захаров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основатель издательства "Захаров" Игорь Захаров скончался в возрасте 76 лет в минувшую субботу, сообщается в Telegram-канале издательства.
«
"Игорь Валентинович Захаров 07.09.1948 - 26.04.2025… У каждого из нас, многолетних сотрудников издательства, есть, конечно, свои истории про общение с Захаровым. И мы еще будем эти истории вспоминать и рассказывать. Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу, 26 апреля 2025 года. Издателя, основателя издательства "Захаров" Игоря Валентиновича Захарова не стало", - говорится в сообщении.
Как уточнили в издательстве, Захаров в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. Но он наблюдал за происходящим "с присущими ему остроумием и язвительностью", комментировал подъемы и спады.
"Затасканное выражение "нет слов" точнее всего передает наше нынешнее состояние. Поэтому пока без комментариев", - добавляется в сообщении.
 
Россия
 
 
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