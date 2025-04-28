Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"* - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/zaderzhanie-2013905393.html
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"* - РИА Новости, 28.04.2025
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:19:00+03:00
2025-04-28T18:19:00+03:00
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947116750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8f9b971c1c135545d24b18131a3a36a.jpg
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. &quot;Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона &quot;Айдар&quot;*. Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона &quot;Айдар&quot;* за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ)&quot;, - сообщила Марковская.Она уточнила, что задержанный вступил в ряды запрещенного в РФ батальона территориальной обороны "Айдар"* в мае 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях, "направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении". "По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947116750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6b5bcbc0d0220135543b95f2ade06ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*

СК: в ЛНР задержали экс-участника запрещенного в России нацбатальона "Айдар"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота военной полиции в ЛНР
Работа военной полиции в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа военной полиции в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
«

"Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"*. Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ)", - сообщила Марковская.

Она уточнила, что задержанный вступил в ряды запрещенного в РФ батальона территориальной обороны "Айдар"* в мае 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях, "направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении".
"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Марковская.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
8 апреля, 16:19
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала