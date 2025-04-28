https://ria.ru/20250428/zaderzhanie-2013905393.html

В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*

В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"* - РИА Новости, 28.04.2025

В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*

Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:19:00+03:00

2025-04-28T18:19:00+03:00

2025-04-28T18:19:00+03:00

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"*. Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ)", - сообщила Марковская.Она уточнила, что задержанный вступил в ряды запрещенного в РФ батальона территориальной обороны "Айдар"* в мае 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях, "направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении". "По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)