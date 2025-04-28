https://ria.ru/20250428/zaderzhanie-2013905393.html
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"* - РИА Новости, 28.04.2025
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:19:00+03:00
2025-04-28T18:19:00+03:00
2025-04-28T18:19:00+03:00
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"*. Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ)", - сообщила Марковская.Она уточнила, что задержанный вступил в ряды запрещенного в РФ батальона территориальной обороны "Айдар"* в мае 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях, "направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении". "По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Марковская.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР задержали бывшего участника нацбатальона "Айдар"*
СК: в ЛНР задержали экс-участника запрещенного в России нацбатальона "Айдар"
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Экс-участника запрещенного в РФ украинского террористического нацбатальона "Айдар"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
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"Задержан очередной участник запрещенного в Российской Федерации батальона "Айдар"*. Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике расследуется уголовное дело в отношении бойца батальона "Айдар"* за участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ)", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что задержанный вступил в ряды запрещенного в РФ батальона территориальной обороны "Айдар"* в мае 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях, "направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской Народной Республики к отказу от волеизъявления о самоопределении".
"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Марковская.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.