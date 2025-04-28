https://ria.ru/20250428/yanukovich-2013791217.html

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 28.04.2025

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:31:00+03:00

2025-04-28T11:31:00+03:00

2025-04-28T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через границу, сообщили в понедельник в Telegram-канале офиса генпрокурора. "Бывший президент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу", - говорится в сообщении.По информации ведомства, также заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за дезертирство и переправку через границу экс-заместитель начальника управления госохраны. "Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины… воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих управления госохраны", - отметили в ведомстве. В офисе генпрокурора напомнили, что в январе 2019 года экс-президент был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и "пособничестве в ведении агрессивной войны". Главная киевская площадь - площадь Независимости, в просторечии майдан - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20241204/poroshenko-1987212302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, украина, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины