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Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе

Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 28.04.2025

Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе

Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас стала халатность, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени в эфире иранского телевидения. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:24:00+03:00

2025-04-28T15:24:00+03:00

2025-04-28T18:57:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

иран

в мире

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас стала халатность, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени в эфире иранского телевидения."Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность", — сказал Момени.Он добавил, что российские самолеты, прибывшие в порт для помощи в тушении пожара, пока не использовались, но их могут задействовать при необходимости.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами. Газета The New York Times утверждала, что взрыв произошел из-за вещества, которое применяется как ингредиент для твердого ракетного топлива, но власти отрицают, что в порту хранились товары военного назначения.По последним данным, жертвами происшествия стали 46 человек, более 1200 пострадали.Сейчас порт работает в штатном режиме, но принимает только восемь процентов товаров первой необходимости. Основная нагрузка (порядка 58 процентов) ложится на порт имама Хомейни. При этом Министерство экономики и финансов не уточняет, какая доля импортируемых товаров приходится на порт имени Шахида-Раджаи.Накануне место ЧП посетил президент Масуд Пезешкиан. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.

https://ria.ru/20250427/posol-2013729422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, в мире, персидский залив