Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Глава МВД Ирана Момени: причиной взрыва в порту в Бендер-Аббасе была халатность
© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyПоследствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Последствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе
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ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас стала халатность, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени в эфире иранского телевидения.
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"Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность", — сказал Момени.
Он добавил, что российские самолеты, прибывшие в порт для помощи в тушении пожара, пока не использовались, но их могут задействовать при необходимости.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.
По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами. Газета The New York Times утверждала, что взрыв произошел из-за вещества, которое применяется как ингредиент для твердого ракетного топлива, но власти отрицают, что в порту хранились товары военного назначения.
По последним данным, жертвами происшествия стали 46 человек, более 1200 пострадали.
Сейчас порт работает в штатном режиме, но принимает только восемь процентов товаров первой необходимости. Основная нагрузка (порядка 58 процентов) ложится на порт имама Хомейни. При этом Министерство экономики и финансов не уточняет, какая доля импортируемых товаров приходится на порт имени Шахида-Раджаи.
Накануне место ЧП посетил президент Масуд Пезешкиан. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.
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