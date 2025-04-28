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Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 28.04.2025
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15:24 28.04.2025 (обновлено: 18:57 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vzryv-2013853207.html
Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе - РИА Новости, 28.04.2025
Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас стала халатность, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени в эфире иранского телевидения. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:24:00+03:00
2025-04-28T18:57:00+03:00
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
иран
в мире
персидский залив
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ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас стала халатность, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени в эфире иранского телевидения.&quot;Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность&quot;, — сказал Момени.Он добавил, что российские самолеты, прибывшие в порт для помощи в тушении пожара, пока не использовались, но их могут задействовать при необходимости.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами. Газета The New York Times утверждала, что взрыв произошел из-за вещества, которое применяется как ингредиент для твердого ракетного топлива, но власти отрицают, что в порту хранились товары военного назначения.По последним данным, жертвами происшествия стали 46 человек, более 1200 пострадали.Сейчас порт работает в штатном режиме, но принимает только восемь процентов товаров первой необходимости. Основная нагрузка (порядка 58 процентов) ложится на порт имама Хомейни. При этом Министерство экономики и финансов не уточняет, какая доля импортируемых товаров приходится на порт имени Шахида-Раджаи.Накануне место ЧП посетил президент Масуд Пезешкиан. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.
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иран
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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, в мире, персидский залив
Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Иран, В мире, Персидский залив
Иранские власти назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе

Глава МВД Ирана Момени: причиной взрыва в порту в Бендер-Аббасе была халатность

© AP Photo / Iranian Red Crescent SocietyПоследствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе
Последствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Iranian Red Crescent Society
Последствия взрыва в иранском Бендер-Аббасе
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ТЕГЕРАН, 28 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в порту в городе Бендер-Аббас стала халатность, заявил министр внутренних дел Ирана Искандар Момени в эфире иранского телевидения.
«

"Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность", — сказал Момени.

Он добавил, что российские самолеты, прибывшие в порт для помощи в тушении пожара, пока не использовались, но их могут задействовать при необходимости.
Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Как писали местные СМИ, он был настолько сильным, что его слышали на острове Кешм в Персидском заливе, примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса.
По словам официального представителя правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, взрыв произошел на складе с химикатами. Газета The New York Times утверждала, что взрыв произошел из-за вещества, которое применяется как ингредиент для твердого ракетного топлива, но власти отрицают, что в порту хранились товары военного назначения.
По последним данным, жертвами происшествия стали 46 человек, более 1200 пострадали.
Сейчас порт работает в штатном режиме, но принимает только восемь процентов товаров первой необходимости. Основная нагрузка (порядка 58 процентов) ложится на порт имама Хомейни. При этом Министерство экономики и финансов не уточняет, какая доля импортируемых товаров приходится на порт имени Шахида-Раджаи.
Накануне место ЧП посетил президент Масуд Пезешкиан. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.
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Взрыв в иранском порту в Бендер-АббасеИранВ миреПерсидский залив
 
 
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