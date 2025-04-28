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Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46 - РИА Новости, 28.04.2025
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11:33 28.04.2025 (обновлено: 11:43 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vzryv-2013792111.html
Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46
Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46 - РИА Новости, 28.04.2025
Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46
Число жертв взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 46, заявил глава управления по чрезвычайным... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:33:00+03:00
2025-04-28T11:43:00+03:00
в мире
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
иран
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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 46, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 40 погибших и более чем 1241 пострадавшем."Число погибших во время взрыва в порту Шахид-Раджаи выросло до 46", - приводит слова Хасан-заде агентство Mehr.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
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в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран
В мире, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Иран
Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46

Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас выросло до 46

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 46, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.
Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 40 погибших и более чем 1241 пострадавшем.
"Число погибших во время взрыва в порту Шахид-Раджаи выросло до 46", - приводит слова Хасан-заде агентство Mehr.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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В миреВзрыв в иранском порту в Бендер-АббасеИран
 
 
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