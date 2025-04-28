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Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46 - РИА Новости, 28.04.2025

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 46

Число жертв взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 46, заявил глава управления по чрезвычайным... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:33:00+03:00

2025-04-28T11:33:00+03:00

2025-04-28T11:43:00+03:00

в мире

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

иран

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ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган выросло до 46, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Мехрдад Хасан-заде.Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 40 погибших и более чем 1241 пострадавшем."Число погибших во время взрыва в порту Шахид-Раджаи выросло до 46", - приводит слова Хасан-заде агентство Mehr.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://ria.ru/20250428/iran-2013789213.html

иран

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран