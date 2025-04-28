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В Курской области были боевики из Нидерландов, сообщил Мирошник
В Курской области были боевики из Нидерландов, сообщил Мирошник - РИА Новости, 28.04.2025
В Курской области были боевики из Нидерландов, сообщил Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что среди зашедших в Курскую область РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:37:00+03:00
2025-04-28T12:37:00+03:00
2025-04-28T12:37:00+03:00
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родион мирошник
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что среди зашедших в Курскую область иностранных боевиков были выходцы из Нидерландов, по этому поводу имеются свидетельства. "У нас достаточно активно появляется информация о присутствии на территории Курской области о поляках, о которых говорили очень много, и появление каких-то боевиков голландского происхождения. Там есть и техника, и какие-то подразделения людей, которые имеют какое-то отношение к Нидерландам. И они там находились, по этому поводу у нас есть свидетельства", - сказал Мирошник. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250428/matvienko-2013791011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, нидерланды, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Нидерланды, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Курской области были боевики из Нидерландов, сообщил Мирошник
Мирошник: в Курской области были не только польские, но и голландские боевики