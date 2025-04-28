https://ria.ru/20250428/vybory-2013762729.html

В Канаде пройдут парламентские выборы

В Канаде пройдут парламентские выборы - РИА Новости, 28.04.2025

В Канаде пройдут парламентские выборы

Граждане Канады проголосуют на парламентских выборах в понедельник на фоне воскресной трагедии, унесшей жизни более 10 человек, из-за чего действующий... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:32:00+03:00

2025-04-28T07:32:00+03:00

2025-04-28T07:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Граждане Канады проголосуют на парламентских выборах в понедельник на фоне воскресной трагедии, унесшей жизни более 10 человек, из-за чего действующий премьер-министр Марк Карни был вынужден отменить ряд предвыборных мероприятий. Вечером 26 апреля в Ванкувере в толпу участников филиппинского фестиваля въехал внедорожник. Полиция оперативно задержала 30-летнего водителя, но заявила, что не рассматривает произошедшее как акт терроризма. Водитель ранее уже был известен полиции и медикам из-за своего психического здоровья, сообщили власти. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек, включая пятилетнюю девочку, десятки человек получили ранения. Не только трагедия в Ванкувере омрачает выборы в Канаде. В последние годы в стране нарастает социально-экономический кризис, вызванный высокой инфляцией, нехваткой доступного жилья и распространением наркотика фентанил. С возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом в копилку проблем прибавилась и торговая война с соседними Соединенными Штатами и даже угроза суверенитету и территориальной целостности: президент США обещает сделать Канаду 51-ым штатом. Все эти проблемы создали ситуацию, при которой Карни пришел к власти 14 марта путем закрытого голосования внутри правящей Либеральной партии. Его предшественнику Джастину Трюдо пришлось уйти в отставку на фоне недовольства населения его политикой. Сможет ли Карни удержать за собой кресло премьера остается открытым вопросом: либералы, судя по последним опросам, опережают основную оппозицию - Консервативную партию во главе с Пьером Пуальевром - в среднем на 4 процентных пункта, что лишь на 1 процентный пункт больше погрешности. Всего несколько месяцев назад считалось, что консерваторы имеют все шансы на победу, их преимущество в опросах превышало 25 процентных пунктов. Однако уход потерявшего доверие населения Трюдо и внешняя угроза в лице Трампа перевернула ландшафт канадской политики и вызвала волну патриотизма среди канадцев, которые не хотят идти на поводу у требований, выдвигаемых соседними США. Схватка с Трампом еще впередиЭксперты отмечают, что Пуальевр растерял преимущество в опросах перед выборами в том числе из-за своих сходств с Трампом, которого многие канадцы из-за агрессивной по отношению к Оттаве политики воспринимают негативно. Канадскому консерватору присуща популистская риторика, он даже адаптировал используемый республиканцем слоган "Америка превыше всего" (America First) в "Канада превыше всего" (Canada First). Карни же позиционируется как фигура, которая способна справиться с Трампом и в то же время решить инфляционные проблемы Канады. Аналитики отмечают, что на фоне экономических проблем Канады, кандидатура Карни и его успешный опыт работы с финансовыми кризисами может откликнуться у избирателей. Считается, что Карни, будучи на посту главы центрального банка Канады, смог уберечь экономику страны от краха в финансовый кризис 2008 года. Заслуги на той должности позволили ему впоследствии стать первым главой Банка Англии, рожденным за пределами Соединенного Королевства. На последнем посту он прослужил до 2020 года. В независимости от исхода выборов, будущему премьеру Канады предстоит непростая задача по урегулированию торговых споров с США. Как отмечают наблюдатели, Трамп не спешит заключать торговую сделку с соседней страной и выжидает результаты этих выборов.

https://ria.ru/20250428/kanada-2013683054.html

https://ria.ru/20250415/tramp-2011463143.html

https://ria.ru/20250414/kanada-2011234467.html

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в мире, канада, сша, ванкувер, дональд трамп