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Офицер рассказал о нехватке живой силы в рядах ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013940964.html
Офицер рассказал о нехватке живой силы в рядах ВСУ
Офицер рассказал о нехватке живой силы в рядах ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Офицер рассказал о нехватке живой силы в рядах ВСУ
ВСУ на красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:57:00+03:00
2025-04-28T21:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб". "На данный момент на покровском, красноармейском направлении обстановка сейчас такова, что противник по причине нехватки личного состава акцент делает на FPV-дронах", - сказал командир. Офицер уточнил, что его подразделение недавно вернулось с выполнения боевой задачи на красноармейском направлении. По его словам, полгода назад противник использовал FPV-дроны против групп не менее отделения, по пять-десять человек, а сейчас он может против одного бойца использовать несколько дронов подряд. "Прямого контакта противник боится из-за недостаточного количества личного состава. Соотношение количества штурмовиков наших и их подразделений, которые обороняются, один к пяти и один к восьми. Ну трусливые они. Проще дроном догонять, чем прямой контакт с их стороны", - добавил командир штурмовиков. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250428/gornal-2013939032.html
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в мире, красноармейск, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Офицер рассказал о нехватке живой силы в рядах ВСУ

ВСУ на Красноармейском направлении используют дроны из-за нехватки живой силы

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ на красноармейском направлении из-за нехватки личного состава используют дроны, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб".
"На данный момент на покровском, красноармейском направлении обстановка сейчас такова, что противник по причине нехватки личного состава акцент делает на FPV-дронах", - сказал командир.
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Офицер уточнил, что его подразделение недавно вернулось с выполнения боевой задачи на красноармейском направлении. По его словам, полгода назад противник использовал FPV-дроны против групп не менее отделения, по пять-десять человек, а сейчас он может против одного бойца использовать несколько дронов подряд.
"Прямого контакта противник боится из-за недостаточного количества личного состава. Соотношение количества штурмовиков наших и их подразделений, которые обороняются, один к пяти и один к восьми. Ну трусливые они. Проще дроном догонять, чем прямой контакт с их стороны", - добавил командир штурмовиков.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) - важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находящийся в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои. Освобождение красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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