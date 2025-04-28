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ВСУ атаковали территорию ДНР кассетными снарядами и беспилотниками - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 28.04.2025 (обновлено: 20:48 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vsu-2013935476.html
ВСУ атаковали территорию ДНР кассетными снарядами и беспилотниками
ВСУ атаковали территорию ДНР кассетными снарядами и беспилотниками - РИА Новости, 28.04.2025
ВСУ атаковали территорию ДНР кассетными снарядами и беспилотниками
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами поселок Хладокомбинат, а также вновь атаковали беспилотниками-камикадзе жилой массив "Солнечный в Горловке в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:47:00+03:00
2025-04-28T20:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами поселок Хладокомбинат, а также вновь атаковали беспилотниками-камикадзе жилой массив "Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр сообщал, что дрон ВСУ ударил по жилому массиву "Солнечный". &quot;ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по поселку Хладокомбинат (Никитовский район Горловки). БПЛА ВФУ вновь атаковал многоквартирный дом в жилом массиве &quot;Солнечный&quot; (Калининский район Горловки)&quot;, - говорится в сообщении мэра.Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ с 19.10 по 20.15 выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки 20 снарядов калибра 155 миллиметров, 16 из них - кассетного типа, а также трижды атаковали при помощи дронов-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250428/svo-2013785670.html
https://ria.ru/20250428/vsu-2013786327.html
https://ria.ru/20250425/bespilotnik-2013463148.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ атаковали территорию ДНР кассетными снарядами и беспилотниками

Мэр Приходько: ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Хладокомбинат в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами поселок Хладокомбинат, а также вновь атаковали беспилотниками-камикадзе жилой массив "Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник мэр сообщал, что дрон ВСУ ударил по жилому массиву "Солнечный".
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по поселку Хладокомбинат (Никитовский район Горловки). БПЛА ВФУ вновь атаковал многоквартирный дом в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ с 19.10 по 20.15 выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки 20 снарядов калибра 155 миллиметров, 16 из них - кассетного типа, а также трижды атаковали при помощи дронов-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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