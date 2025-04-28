ВСУ атаковали территорию ДНР кассетными снарядами и беспилотниками
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Хладокомбинат в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами поселок Хладокомбинат, а также вновь атаковали беспилотниками-камикадзе жилой массив "Солнечный в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник мэр сообщал, что дрон ВСУ ударил по жилому массиву "Солнечный".
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар с применением кассетных боеприпасов по поселку Хладокомбинат (Никитовский район Горловки). БПЛА ВФУ вновь атаковал многоквартирный дом в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в свою очередь, сообщило, что ВСУ с 19.10 по 20.15 выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки 20 снарядов калибра 155 миллиметров, 16 из них - кассетного типа, а также трижды атаковали при помощи дронов-камикадзе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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