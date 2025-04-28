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В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013919708.html
В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров
В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров - РИА Новости, 28.04.2025
В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров
Британские офицеры не просто участвуют в планировании операций ВСУ, но играют при этом ведущую роль, рассказал инструктор так называемого Иностранного легиона... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:20:00+03:00
2025-04-28T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британские офицеры не просто участвуют в планировании операций ВСУ, но играют при этом ведущую роль, рассказал инструктор так называемого Иностранного легиона ВСУ Римас Армайтис. Армайтис, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен в России к 12,5 годам лишения свободы. "Они всегда обращают внимание на советы британских офицеров. Если британский офицер говорит, что это надо немножко по-другому сделать, они на это обращают внимание", - сказал он каналу VILNYS, ролик выложен на YouTube. По его мнению, британцы более успешны в планировании боевых операций, чем украинцы. Армайтис признан в РФ виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Установлено, что в 2022 году он, являясь активным сторонником националистических идей, вступил в одно из подразделений Интернационального легиона территориальной обороны Украины ВСУ в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, а также прошел военную подготовку. После этого Армайтис длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008691208.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров

Инструктор Армайтис: британские офицеры участвуют в планировании операций ВСУ

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британские офицеры не просто участвуют в планировании операций ВСУ, но играют при этом ведущую роль, рассказал инструктор так называемого Иностранного легиона ВСУ Римас Армайтис.
Армайтис, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен в России к 12,5 годам лишения свободы.
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«
"Они всегда обращают внимание на советы британских офицеров. Если британский офицер говорит, что это надо немножко по-другому сделать, они на это обращают внимание", - сказал он каналу VILNYS, ролик выложен на YouTube.
По его мнению, британцы более успешны в планировании боевых операций, чем украинцы.
Армайтис признан в РФ виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).
Установлено, что в 2022 году он, являясь активным сторонником националистических идей, вступил в одно из подразделений Интернационального легиона территориальной обороны Украины ВСУ в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, а также прошел военную подготовку. После этого Армайтис длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.
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