https://ria.ru/20250428/vsu-2013919708.html

В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров

В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров - РИА Новости, 28.04.2025

В Иностранном легионе ВСУ рассказали об участии британских офицеров

Британские офицеры не просто участвуют в планировании операций ВСУ, но играют при этом ведущую роль, рассказал инструктор так называемого Иностранного легиона... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:20:00+03:00

2025-04-28T19:20:00+03:00

2025-04-28T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британские офицеры не просто участвуют в планировании операций ВСУ, но играют при этом ведущую роль, рассказал инструктор так называемого Иностранного легиона ВСУ Римас Армайтис. Армайтис, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен в России к 12,5 годам лишения свободы. "Они всегда обращают внимание на советы британских офицеров. Если британский офицер говорит, что это надо немножко по-другому сделать, они на это обращают внимание", - сказал он каналу VILNYS, ролик выложен на YouTube. По его мнению, британцы более успешны в планировании боевых операций, чем украинцы. Армайтис признан в РФ виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Установлено, что в 2022 году он, являясь активным сторонником националистических идей, вступил в одно из подразделений Интернационального легиона территориальной обороны Украины ВСУ в качестве наемника. Он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, а также прошел военную подготовку. После этого Армайтис длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008691208.html

https://ria.ru/20241213/naemnik-1989101827.html

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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, в мире