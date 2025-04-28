Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013880463.html
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области
Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:06:00+03:00
2025-04-28T17:06:00+03:00
курская область
россия
украина
сергей сухоставец
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005438971_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_c390c45a53696140e98af7a0e6ed37be.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец. "С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области", - сказал Сухоставец на пресс-конференции. По его словам, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, транспортные средства. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013787304.html
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013648926.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005438971_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6a2a786410e2df67f8c3862b37c7231e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, сергей сухоставец, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Курская область, Россия, Украина, Сергей Сухоставец, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области

СК: 191 мирный житель погиб от действий украинских войск в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец.
"С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области", - сказал Сухоставец на пресс-конференции.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мирошник рассказал о числе погибших от действий ВСУ россиян с начала года
Вчера, 11:12
По его словам, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, транспортные средства.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
27 апреля, 05:34
 
Курская областьРоссияУкраинаСергей СухоставецВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала