https://ria.ru/20250428/vsu-2013880463.html

В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области

В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области

Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:06:00+03:00

2025-04-28T17:06:00+03:00

2025-04-28T17:06:00+03:00

курская область

россия

украина

сергей сухоставец

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец. "С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области", - сказал Сухоставец на пресс-конференции. По его словам, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, транспортные средства. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250428/vsu-2013787304.html

https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013648926.html

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курская область, россия, украина, сергей сухоставец, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество