https://ria.ru/20250428/vsu-2013880463.html
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области
Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:06:00+03:00
2025-04-28T17:06:00+03:00
2025-04-28T17:06:00+03:00
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валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб, заявил руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец. "С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области", - сказал Сухоставец на пресс-конференции. По его словам, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, транспортные средства. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013787304.html
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курская область, россия, украина, сергей сухоставец, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Курская область, Россия, Украина, Сергей Сухоставец, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
В СК рассказали о числе погибших от действий ВСУ россиян в Курской области
СК: 191 мирный житель погиб от действий украинских войск в Курской области