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В докладе трибунала по Курахово зафиксировали издевательства со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
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17:02 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013878907.html
В докладе трибунала по Курахово зафиксировали издевательства со стороны ВСУ
В докладе трибунала по Курахово зафиксировали издевательства со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
В докладе трибунала по Курахово зафиксировали издевательства со стороны ВСУ
Многочисленные факты издевательств и террора со стороны украинских военных против мирного населения ДНР были зафиксированы в докладе Международного... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:02:00+03:00
2025-04-28T17:02:00+03:00
донецкая народная республика
россия
курахово
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Многочисленные факты издевательств и террора со стороны украинских военных против мирного населения ДНР были зафиксированы в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства киевского режима в городе Курахово (ДНР)", сообщил автор доклада, участник СВО, председатель трибунала Максим Григорьев, представляя в понедельник доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал, что международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов работает с 2022 года. В деятельности принимают участие представители гражданского общества более 35 стран мира. "Представленные в докладе данные в полной мере изобличают киевский режим системных и целенаправленных убийствах русскоязычных жителей города (Курахово – ред.), который находился под их военным контролем, включая убийства женщин и стариков, как с помощью стрелкового оружия, как с помощью беспилотных летательных аппаратов, как с помощью сбросов взрывчатых устройств, как и с использованием дронов-камикадзе. А также изобличает в намеренном уничтожении как домов мирных граждан, так и инфраструктуры города, в том числе больниц, православных храмов, мирной инфраструктуры. Все это является военными преступлениями, не имеющими срока давности", - заявил Григорьев. Всего, по его словам, было опрошено более 1200 пострадавших и свидетелей. "Горожане вспоминают, как с 2014 года разворачивался украинский террор против русскоязычного населения. Д.А. Довгоброд рассказывает, как жители страдали от украинских неонацистских образований: "Это был 2014-2015 год. Тогда у нас были украинские (батальоны – ред.)"Днепр-1" (признан в РФ террористической организацией), "Киев-1", "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), "Айдар" признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен - ред.). По городу люди с работы шли, их останавливали и мордой в пол. Если кто-то начинал что-то возмущаться, его забирали, вывозили, избивали…", - процитировал доклад Григорьев. По его словам, в соответствии с практикой киевского режима преступления со стороны украинских военных по отношению к горожанам были абсолютно безнаказанными. Он также привел и другие свидетельства очевидцев. "В.Н. Ковтун рассказывает: "В 2022 году я ехал на легковой машине… мою машину сбили украинским танком. Но машина "живая" не осталась, и меня поуродовали. Я потерял палец, разбили ключицу, шрам у меня… Но украинская полиция все сделала против меня, что я сделал диверсию и как бы, что я наехал на танк. И за это хотели еще дать мне два года тюрьмы. 800 килограмм "Жигули" и 60 тонн танк, ну, какая диверсия может быть? Экипажу танка ничего не было", - процитировал очевидца Григорьев. По его словам, как и в других населенных пунктах, находившихся под контролем Украины, украинские военнослужащие в 2024-2025 годах убивали мирное русскоязычное население как с помощью стрелкового оружия, так и с помощью дронов. В частности, указал Григорьев, жительница города М.С. Грицай рассказала, как ее у нее на руках умер застреленный снайпером сын. "И тут украинский снайпер. Пуля в щеку попала и вышла в шее и с правой стороны в ребра, в легкие и вышла на спине… Сын умирал у меня на руках час. Он долго умирал и истекал кровью. У моей знакомой, она живет на (улице – ред.) Энгельса, украинский дрон прилетел, и вся семья убита – 4 человека",- зачитал свидетельство из доклада трибунала Григорьев. Автор доклада добавил, что каждый свидетель, каждый пострадавший дает согласие на использование материалов, в докладе зафиксированы фамилии, имена, отчества, место жительства. Доклад на русском и английском языках представлен на сайте медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html
https://ria.ru/20241217/tribunal-1989597749.html
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донецкая народная республика
россия
курахово
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донецкая народная республика, россия, курахово, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
В докладе трибунала по Курахово зафиксировали издевательства со стороны ВСУ

Григорьев: в докладе трибунала по Курахово зафиксировали зверства Киева в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Многочисленные факты издевательств и террора со стороны украинских военных против мирного населения ДНР были зафиксированы в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства киевского режима в городе Курахово (ДНР)", сообщил автор доклада, участник СВО, председатель трибунала Максим Григорьев, представляя в понедельник доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он рассказал, что международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов работает с 2022 года. В деятельности принимают участие представители гражданского общества более 35 стран мира.
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Международный общественный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ
9 апреля, 16:02
«
"Представленные в докладе данные в полной мере изобличают киевский режим системных и целенаправленных убийствах русскоязычных жителей города (Курахово – ред.), который находился под их военным контролем, включая убийства женщин и стариков, как с помощью стрелкового оружия, как с помощью беспилотных летательных аппаратов, как с помощью сбросов взрывчатых устройств, как и с использованием дронов-камикадзе. А также изобличает в намеренном уничтожении как домов мирных граждан, так и инфраструктуры города, в том числе больниц, православных храмов, мирной инфраструктуры. Все это является военными преступлениями, не имеющими срока давности", - заявил Григорьев.
Всего, по его словам, было опрошено более 1200 пострадавших и свидетелей.
«
"Горожане вспоминают, как с 2014 года разворачивался украинский террор против русскоязычного населения. Д.А. Довгоброд рассказывает, как жители страдали от украинских неонацистских образований: "Это был 2014-2015 год. Тогда у нас были украинские (батальоны – ред.)"Днепр-1" (признан в РФ террористической организацией), "Киев-1", "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), "Айдар" признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен - ред.). По городу люди с работы шли, их останавливали и мордой в пол. Если кто-то начинал что-то возмущаться, его забирали, вывозили, избивали…", - процитировал доклад Григорьев.
По его словам, в соответствии с практикой киевского режима преступления со стороны украинских военных по отношению к горожанам были абсолютно безнаказанными.
Доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Доклад Международного трибунала по преступлениям украинских националистов
17 декабря 2024, 11:09
«
Он также привел и другие свидетельства очевидцев. "В.Н. Ковтун рассказывает: "В 2022 году я ехал на легковой машине… мою машину сбили украинским танком. Но машина "живая" не осталась, и меня поуродовали. Я потерял палец, разбили ключицу, шрам у меня… Но украинская полиция все сделала против меня, что я сделал диверсию и как бы, что я наехал на танк. И за это хотели еще дать мне два года тюрьмы. 800 килограмм "Жигули" и 60 тонн танк, ну, какая диверсия может быть? Экипажу танка ничего не было", - процитировал очевидца Григорьев.
По его словам, как и в других населенных пунктах, находившихся под контролем Украины, украинские военнослужащие в 2024-2025 годах убивали мирное русскоязычное население как с помощью стрелкового оружия, так и с помощью дронов.
«
В частности, указал Григорьев, жительница города М.С. Грицай рассказала, как ее у нее на руках умер застреленный снайпером сын. "И тут украинский снайпер. Пуля в щеку попала и вышла в шее и с правой стороны в ребра, в легкие и вышла на спине… Сын умирал у меня на руках час. Он долго умирал и истекал кровью. У моей знакомой, она живет на (улице – ред.) Энгельса, украинский дрон прилетел, и вся семья убита – 4 человека",- зачитал свидетельство из доклада трибунала Григорьев.
Автор доклада добавил, что каждый свидетель, каждый пострадавший дает согласие на использование материалов, в докладе зафиксированы фамилии, имена, отчества, место жительства.
Доклад на русском и английском языках представлен на сайте медиагруппы "Россия сегодня".
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Член СПЧ призвал открывать миру глаза на преступления ВСУ
11 ноября 2024, 14:43
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияКураховоМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)
 
 
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