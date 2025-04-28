https://ria.ru/20250428/vsu-2013876951.html

Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ

Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025

Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:58:00+03:00

2025-04-28T16:58:00+03:00

2025-04-28T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил об усилении работы по привлечению 18-летних граждан в украинские войска. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. "Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ. Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250423/rada-2013029319.html

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр сырский, джейк салливан, вооруженные силы украины