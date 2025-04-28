Рейтинг@Mail.ru
Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013876951.html
Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ
Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:58:00+03:00
2025-04-28T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
александр сырский
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил об усилении работы по привлечению 18-летних граждан в украинские войска. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. "Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ. Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250423/rada-2013029319.html
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр сырский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ

Сырский заявил об усилении работы по привлечению в ВСУ 18-летних украинцев

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил об усилении работы по привлечению 18-летних граждан в украинские войска.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Рада не будет предлагать понизить мобилизационный возраст на Украине
23 апреля, 18:33
«
"Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ. Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Генштаб ВСУ похвастался странным образом
30 марта, 03:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала