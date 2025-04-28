Сырский заявил об усилении работы по привлечению молодежи в ВСУ
Сырский заявил об усилении работы по привлечению в ВСУ 18-летних украинцев
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил в понедельник, что провел комплексное совещание по вопросам подготовки военнослужащих, по результатам которого он заявил об усилении работы по привлечению 18-летних граждан в украинские войска.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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"Отдельное внимание уделил реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ. Определил задачи, в частности, для усиления групп инструкторов в рамках проекта", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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