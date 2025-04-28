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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 170 военнослужащих и три... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:03:00+03:00
2025-04-28T13:03:00+03:00
2025-04-28T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 170 военнослужащих и три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Червоное Запорожской области и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных и три артиллерийских орудия в зоне СВО