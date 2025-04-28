Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013808777.html
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных - РИА Новости, 28.04.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:58:00+03:00
2025-04-28T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013808506.html
украина
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8717fe4949f6902d2212e69997ca9e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных

Минобороны: ВС России уничтожили до 75 военных ВСУ, три автомобиля и станцию РЭБ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки
12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала