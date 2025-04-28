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Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных - РИА Новости, 28.04.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:58:00+03:00
2025-04-28T12:58:00+03:00
2025-04-28T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных
Минобороны: ВС России уничтожили до 75 военных ВСУ, три автомобиля и станцию РЭБ