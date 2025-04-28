https://ria.ru/20250428/vsu-2013808777.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных

Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных - РИА Новости, 28.04.2025

Бойцы "Днепра" уничтожили до 75 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:58:00+03:00

2025-04-28T12:58:00+03:00

2025-04-28T12:58:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250428/vsu-2013808506.html

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