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Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки - РИА Новости, 28.04.2025
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:55:00+03:00
2025-04-28T12:55:00+03:00
2025-04-28T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска за сутки потеряли свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
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россия, израиль, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Израиль, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 375 боевиков в зоне действий "Центра"