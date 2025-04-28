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Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 28.04.2025 (обновлено: 12:59 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vsu-2013808506.html
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки - РИА Новости, 28.04.2025
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:55:00+03:00
2025-04-28T12:59:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
израиль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска за сутки потеряли свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
https://ria.ru/20250428/svo-2013785670.html
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россия, израиль, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Израиль, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об улучшении тактического положения "Центра" за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 375 боевиков в зоне действий "Центра"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска за сутки потеряли свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИзраильВооруженные силы Украины
 
 
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