https://ria.ru/20250428/vsu-2013808406.html

ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"

ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 28.04.2025

ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:54:00+03:00

2025-04-28T12:54:00+03:00

2025-04-28T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, сообщило Минобороны."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два - производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250427/vsu-2013691965.html

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