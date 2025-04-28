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ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 28.04.2025
ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:54:00+03:00
2025-04-28T12:54:00+03:00
2025-04-28T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Двуречной, Московки, Сеньково, Купянска в Харьковской области, сообщило Минобороны."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два - производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 240 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"
ВСУ в зоне действия "Запада" потеряли более 240 боевиков за сутки