https://ria.ru/20250428/vsu-2013787304.html
Мирошник рассказал о числе погибших от действий ВСУ россиян с начала года
Мирошник рассказал о числе погибших от действий ВСУ россиян с начала года - РИА Новости, 28.04.2025
Мирошник рассказал о числе погибших от действий ВСУ россиян с начала года
С января по март 2025 года от действий Киева погибли 292 мирных жителя России, с конца февраля 2022 года погибли более шести тысяч человек, сообщил посол по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:12:00+03:00
2025-04-28T11:12:00+03:00
2025-04-28T11:32:00+03:00
вооруженные силы украины
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родион мирошник
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. С января по март 2025 года от действий Киева погибли 292 мирных жителя России, с конца февраля 2022 года погибли более шести тысяч человек, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В период с 1 января по 31 марта 2025 года от действий ВСУ, в соответствии с верифицированными нами данными пострадали как минимум 1 489 мирных жителей: ранения получил 1 197 человек, погибли 292 мирных жителя. В этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей, из них пять навсегда останутся детьми. Они погибли. Всего с начала СВО от действий украинских формирований пострадали, как минимум 21 тысяча мирных жителя... Ранены 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних, погибли 6 715 человек, в том числе 218 несовершеннолетних", - сказал Мирошник на брифинге.
https://ria.ru/20250428/miroshnik-2013788399.html
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вооруженные силы украины, россия, киев, родион мирошник, здоровье - общество
Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Родион Мирошник, Здоровье - Общество
Мирошник рассказал о числе погибших от действий ВСУ россиян с начала года
Мирошник: с января по март от действий ВСУ погибли 292 мирных жителя РФ