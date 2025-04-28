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Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по складам и заводу "Импульс" в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ, в том числе кассетные и для чешских РСЗО "Вампир", сообщил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:08:00+03:00
2025-04-28T11:08:00+03:00
2025-04-28T11:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Удары нанесены по складам и заводу "Импульс" в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ, в том числе кассетные и для чешских РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО "Вампир" кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", - сказал Лебедев.
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в мире, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по заводу в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ