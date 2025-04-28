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Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013786327.html
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по складам и заводу "Импульс" в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ, в том числе кассетные и для чешских РСЗО "Вампир", сообщил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:08:00+03:00
2025-04-28T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Удары нанесены по складам и заводу "Импульс" в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ, в том числе кассетные и для чешских РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО "Вампир" кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250425/podpole-2013401241.html
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в мире, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по складам ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по заводу в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Удары нанесены по складам и заводу "Импульс" в Сумской области, где производились снаряды для ВСУ, в том числе кассетные и для чешских РСЗО "Вампир", сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Добивали завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. Завод производил снаряды, в основном с кассетной начинкой. Также на заводе снаряжали ракеты РСЗО "Вампир" кассетными боеприпасами. После массированной атаки детонация была слышна даже в Сумах", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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