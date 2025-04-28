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Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vsu-2013783422.html
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области - РИА Новости, 28.04.2025
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области
Удары нанесены по объектам, местам скопления техники, пунктам временной дислокации ВСУ в Сумской области, сорваны их планы по прорыву фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:47:00+03:00
2025-04-28T10:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Удары нанесены по объектам, местам скопления техники, пунктам временной дислокации ВСУ в Сумской области, сорваны их планы по прорыву фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации (ПВД) в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями", - сказал Лебедев. По его словам, последние недели поступали сообщения, что в Шостку в Сумской области прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и местных зеленых массивах, пряча технику среди деревьев. "По описаниям местных жителей, техника очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную. Сами военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. По данным, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5-6 мая", - отметил Лебедев.
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области

Российские военные ударами сорвали планы ВСУ по прорыву фронта в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Удары нанесены по объектам, местам скопления техники, пунктам временной дислокации ВСУ в Сумской области, сорваны их планы по прорыву фронта, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Были нанесены точные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации (ПВД) в районе города Шостка. Удары были одиночными и несколькими сериями", - сказал Лебедев.
По его словам, последние недели поступали сообщения, что в Шостку в Сумской области прибыло очень много военных, которые в основном размещались в посадках и местных зеленых массивах, пряча технику среди деревьев.
"По описаниям местных жителей, техника очень похожа на новую или хорошо отремонтированную и окрашенную. Сами военнослужащие одеты в новую форму и имеют при себе много технических приспособлений. По данным, собранным из разных источников, выдвижение войск планировалось на 5-6 мая", - отметил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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