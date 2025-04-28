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Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой
Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой - РИА Новости, 28.04.2025
Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой
Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, в который входят бывшие военнослужащие ВСУ, с позывным "Борзый" рассказал РИА Новости, как украинское... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:14:00+03:00
2025-04-28T02:14:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, в который входят бывшие военнослужащие ВСУ, с позывным "Борзый" рассказал РИА Новости, как украинское командование отправляло военных "на убой", не считаясь с потерями. По словам военнослужащего, в ВСУ он служил сначала срочником, а потом подписал контракт. Его прикомандировали к бригаде, работавшей на купянском направлении, а затем штурмовиком в Славянск в Донбасс. Там он получил контузию. "Мы сидели четыре дня под обстрелом посреди леса в окопах. Нас было семь человек. Потом нас пришли поменять, и мы когда выходили, решили перейти на сторону РФ", - сказал "Борзый". Он уточнил, что принял такое решение из-за отношения украинского командования. "Они людей вообще не берегут и отправляют просто на убой. Это надо прекратить", - пояснил собеседник агентства. В составе батальона Кривоноса, по его словам, они выполняют как гуманитарные, так и боевые задачи. "В селе Уманское мы зашли в тыл противника и вытаскивали "200-го" пацана (убитого - ред.), потому что своих не бросаем... попали под перестрелку. Нам с пацанами вручили Георгиевский крест 4-й степени", - рассказал он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой
ВСУ отправляют военных на убой, не считаясь с потерями
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, в который входят бывшие военнослужащие ВСУ, с позывным "Борзый" рассказал РИА Новости, как украинское командование отправляло военных "на убой", не считаясь с потерями.
По словам военнослужащего, в ВСУ
он служил сначала срочником, а потом подписал контракт. Его прикомандировали к бригаде, работавшей на купянском направлении, а затем штурмовиком в Славянск
в Донбасс
. Там он получил контузию.
"Мы сидели четыре дня под обстрелом посреди леса в окопах. Нас было семь человек. Потом нас пришли поменять, и мы когда выходили, решили перейти на сторону РФ", - сказал "Борзый".
Он уточнил, что принял такое решение из-за отношения украинского командования. "Они людей вообще не берегут и отправляют просто на убой. Это надо прекратить", - пояснил собеседник агентства.
В составе батальона Кривоноса, по его словам, они выполняют как гуманитарные, так и боевые задачи. "В селе Уманское мы зашли в тыл противника и вытаскивали "200-го" пацана (убитого - ред.), потому что своих не бросаем... попали под перестрелку. Нам с пацанами вручили Георгиевский крест 4-й степени", - рассказал он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
.