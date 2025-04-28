https://ria.ru/20250428/vsu-2013747755.html

Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой

Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой - РИА Новости, 28.04.2025

Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой

Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, в который входят бывшие военнослужащие ВСУ, с позывным "Борзый" рассказал РИА Новости, как украинское... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:14:00+03:00

2025-04-28T02:14:00+03:00

2025-04-28T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

донбасс

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, в который входят бывшие военнослужащие ВСУ, с позывным "Борзый" рассказал РИА Новости, как украинское командование отправляло военных "на убой", не считаясь с потерями. По словам военнослужащего, в ВСУ он служил сначала срочником, а потом подписал контракт. Его прикомандировали к бригаде, работавшей на купянском направлении, а затем штурмовиком в Славянск в Донбасс. Там он получил контузию. "Мы сидели четыре дня под обстрелом посреди леса в окопах. Нас было семь человек. Потом нас пришли поменять, и мы когда выходили, решили перейти на сторону РФ", - сказал "Борзый". Он уточнил, что принял такое решение из-за отношения украинского командования. "Они людей вообще не берегут и отправляют просто на убой. Это надо прекратить", - пояснил собеседник агентства. В составе батальона Кривоноса, по его словам, они выполняют как гуманитарные, так и боевые задачи. "В селе Уманское мы зашли в тыл противника и вытаскивали "200-го" пацана (убитого - ред.), потому что своих не бросаем... попали под перестрелку. Нам с пацанами вручили Георгиевский крест 4-й степени", - рассказал он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html

https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013648926.html

славянск

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, славянск, донбасс, украина, вооруженные силы украины, россия