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Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:13 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vov-2013849234.html
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что "мы должны быть достойны подвига наших предков в Великой Отечественной войне". РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:13:00+03:00
2025-04-28T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "мы должны быть достойны подвига наших предков в Великой Отечественной войне". "Сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником (Днем Победы – ред.). Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига. И также как они должны видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему отечеству, народу России", - сказал Путин в рамках заседания Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин

Путин: Россия должна быть достойна подвига предков в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "мы должны быть достойны подвига наших предков в Великой Отечественной войне".
"Сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником (Днем Победы – ред.). Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига. И также как они должны видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему отечеству, народу России", - сказал Путин в рамках заседания Совета законодателей РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Вчера, 14:20
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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