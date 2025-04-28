https://ria.ru/20250428/vov-2013849234.html
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что "мы должны быть достойны подвига наших предков в Великой Отечественной войне". РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:13:00+03:00
2025-04-28T15:13:00+03:00
2025-04-28T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "мы должны быть достойны подвига наших предков в Великой Отечественной войне". "Сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником (Днем Победы – ред.). Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига. И также как они должны видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему отечеству, народу России", - сказал Путин в рамках заседания Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
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общество, россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия должна быть достойна подвига предков в ВОВ, заявил Путин
Путин: Россия должна быть достойна подвига предков в Великой Отечественной войне