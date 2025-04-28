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Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда

Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда - РИА Новости, 28.04.2025

Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане, делегация возложила цветы и венок к... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:04:00+03:00

2025-04-28T22:04:00+03:00

2025-04-28T22:04:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане, делегация возложила цветы и венок к Вечному огню в знак почтения. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда. В ходе церемонии на Мамаевом кургане — одном из главных мемориалов павшим в годы Великой Отечественной войны защитникам — делегация возложила цветы и венок к Вечному огню в знак почтения и уважения к подвигу солдат и офицеров Красной Армии", - говорится в Telegram-канале Госдумы. Память погибших красноармейцев, сражавшихся с фашистами, также почтили приглашенные на международный форум парламентские делегации государств — участников СНГ, дружественных стран Азии, Европы и Латинской Америки. "Отдельно Вячеслав Володин отдал дань уважения памяти Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, возложив цветы на его могилу. По своему завещанию дважды Герой Советского Союза захоронен на Мамаевом кургане — рядом со своими воинами, погибшими в Сталинградской битве", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сталинград, азия, европа, вячеслав володин, госдума рф, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне