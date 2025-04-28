Володин и депутаты Госдумы почтили память защитников Сталинграда
Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПраздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде
Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане, делегация возложила цветы и венок к Вечному огню в знак почтения.
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"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД почтили память защитников Сталинграда. В ходе церемонии на Мамаевом кургане — одном из главных мемориалов павшим в годы Великой Отечественной войны защитникам — делегация возложила цветы и венок к Вечному огню в знак почтения и уважения к подвигу солдат и офицеров Красной Армии", - говорится в Telegram-канале Госдумы.
Память погибших красноармейцев, сражавшихся с фашистами, также почтили приглашенные на международный форум парламентские делегации государств — участников СНГ, дружественных стран Азии, Европы и Латинской Америки.
"Отдельно Вячеслав Володин отдал дань уважения памяти Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, возложив цветы на его могилу. По своему завещанию дважды Герой Советского Союза захоронен на Мамаевом кургане — рядом со своими воинами, погибшими в Сталинградской битве", - добавляется в сообщении.
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