https://ria.ru/20250428/volodin-2013936148.html

Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы

Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы

Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не воюет против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T20:51:00+03:00

2025-04-28T20:51:00+03:00

2025-04-28T20:59:00+03:00

общество

россия

украина

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не воюет против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1". Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Президент принимал его для всех людей, и для граждан Украины, с тем, чтобы еще раз подтвердить, что мы не воюем против людей", - сказал Володин/Он отметил, что у многих граждан Украины есть погибшие в годы Великой Отечественной войны деды и прадеды, поэтому решение президента РФ абсолютно правильное. "Но так же, как и вы, мы сомневаемся в том, исполнит ли это решение режим (Владимира) Зеленского. Если он совсем уже выродком стал, конечно, не исполнит его. Если что-то в нем осталось, ведь все-таки у него дед воевал, и семья через войну прошла, тогда, возможно, это его как-то заставит остановиться", - добавил Володин.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013860361.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне