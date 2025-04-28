https://ria.ru/20250428/volodin-2013936148.html
Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы
Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы
Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не воюет против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:51:00+03:00
2025-04-28T20:51:00+03:00
2025-04-28T20:59:00+03:00
общество
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вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не воюет против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 1". Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Президент принимал его для всех людей, и для граждан Украины, с тем, чтобы еще раз подтвердить, что мы не воюем против людей", - сказал Володин/Он отметил, что у многих граждан Украины есть погибшие в годы Великой Отечественной войны деды и прадеды, поэтому решение президента РФ абсолютно правильное. "Но так же, как и вы, мы сомневаемся в том, исполнит ли это решение режим (Владимира) Зеленского. Если он совсем уже выродком стал, конечно, не исполнит его. Если что-то в нем осталось, ведь все-таки у него дед воевал, и семья через войну прошла, тогда, возможно, это его как-то заставит остановиться", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013915216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин объяснил решение президента о перемирии в дни 80-летия Победы
Володин: решение о перемирии вновь подтверждает, что РФ не воюет против людей