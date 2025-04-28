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Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:29 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/volodin-2013855308.html
Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы
Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:29:00+03:00
2025-04-28T15:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
павел зарубин
госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём для всех. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "День Победы для нас для всех - это самый большой праздник, святой день. Мы чтим память 27 миллионов человек", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250216/putin-1999662082.html
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, павел зарубин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Павел Зарубин, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы

Володин о перемирии на День Победы: это святой праздник, мы чтим память погибших

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём для всех.
Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
«
"День Победы для нас для всех - это самый большой праздник, святой день. Мы чтим память 27 миллионов человек", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинПавел ЗарубинГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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