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Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы
Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:29:00+03:00
2025-04-28T15:29:00+03:00
2025-04-28T15:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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вячеслав володин
владимир путин
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госдума рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём для всех. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "День Победы для нас для всех - это самый большой праздник, святой день. Мы чтим память 27 миллионов человек", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы
Володин о перемирии на День Победы: это святой праздник, мы чтим память погибших