https://ria.ru/20250428/volodin-2013855308.html

Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы

Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Володин прокомментировал решение президента о перемирии на День Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:29:00+03:00

2025-04-28T15:29:00+03:00

2025-04-28T15:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

павел зарубин

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_0:3:2735:1541_1920x0_80_0_0_dab11e65a5cda32c7386f057a1721fbf.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объявление перемирия президентом РФ Владимиром Путиным на День Победы, назвал праздник большим и святым днём для всех. Россия объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщается в Telegram-канале Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "День Победы для нас для всех - это самый большой праздник, святой день. Мы чтим память 27 миллионов человек", - сказал Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250216/putin-1999662082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, павел зарубин, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне