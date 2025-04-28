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Южная Корея возмутилась отправкой войск КНДР в Россию

Южная Корея возмутилась отправкой войск КНДР в Россию - РИА Новости, 28.04.2025

Южная Корея возмутилась отправкой войск КНДР в Россию

Военные Южной Кореи возмутились из-за отправки войск КНДР в РФ, хотя она была проведена в рамках двусторонних договоренностей Москвы и Пхеньяна и устава ООН,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:34:00+03:00

2025-04-28T09:34:00+03:00

2025-04-28T09:34:00+03:00

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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Военные Южной Кореи возмутились из-за отправки войск КНДР в РФ, хотя она была проведена в рамках двусторонних договоренностей Москвы и Пхеньяна и устава ООН, соответствующее заявление на брифинге сделал представитель минобороны Республики Корея Чон Ха Гю. "Участие северокорейских войск в войне на Украине является явным нарушением устава ООН и резолюций Совета безопасности ООН, представляя собой незаконное действие", - заявил Чон Ха Гю. При этом войска КНДР, согласно заявлениям Москвы и Пхеньяна, действовали на российской территории в Курской области. Он добавил, что вооружённые силы Южной Кореи "решительно осуждают" действия КНДР. При этом КНДР ранее официально сообщила об отправке войск в РФ и их участии в боевых действиях только в Курской области РФ. В заявлении Центральной военной комиссии КНДР для северокорейских СМИ подчеркивалось, что лидер страны Ким Чен Ын принял решение о направлении вооруженных сил КНДР для участия в боевых действиях, придя к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ. В субботу, 26 апреля начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также уточняла, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013746828.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, пхеньян, курская область, владимир путин, ким чен ын, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины