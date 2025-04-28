Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Путин поблагодарил армию КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, сообщили на сайте Кремля.
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"Двадцать шестого апреля 2025 года Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации", — отметил глава государства.
Как подчеркнул Путин, участие корейских военных в разгроме украинских подразделений происходило в полном соответствии с международным правом. Бойцы прибыли из КНДР согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, в соответствии со статьей 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженного нападении на одну из сторон.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Сегодня КНДР также официально подтвердила отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии страны, лидер КНДР Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.