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В Приморье задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
В Приморье задержали подозреваемого в распространении детской порнографии - РИА Новости, 28.04.2025
В Приморье задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
Полицейские во Владивостоке задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:43:00+03:00
2025-04-28T03:43:00+03:00
2025-04-28T10:56:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Сотрудниками ОБК УМВД России по Приморскому краю задержан 57-летний житель Владивостока, который с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", действуя умышлено, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посредством одной из социальных сетей, используя различные аккаунты, хранил и распространял фотофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты четыре мобильных телефона, системный блок, банковская карта, денежные средства и флеш-накопитель. Собранные полицейскими материалы переданы в СК РФ.
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали подозреваемого в распространении детской порнографии
Во Владивостоке задержали мужчину за распространение детской порнографии