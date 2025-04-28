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Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек - РИА Новости, 28.04.2025
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12:03 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vladimir-2013797909.html
Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек
Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек - РИА Новости, 28.04.2025
Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек
По итогам медосмотра всех пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 17 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:03:00+03:00
2025-04-28T12:03:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
владимирская область
костромская область
александровский район
александр авдеев (дипломат)
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. По итогам медосмотра всех пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 17 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее Авдеев сообщал о 16 госпитализированных. "На этот час александровские медики осмотрели всех, кто ехал в попавшем в ДТП экскурсионном автобусе. Все – жители Костромской области. Из 55 человек 17 госпитализированы: одна пациентка в реанимации, 15 – в травматологии, один – в ЛОР-отделении", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вместе с одной из пациенток Александровской районной больницы находится ребёнок. УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. За медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому. СУСК возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html
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владимирская область
костромская область
александровский район
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происшествия, здоровье - общество, владимирская область, костромская область, александровский район, александр авдеев (дипломат)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимирская область, Костромская область, Александровский район, Александр Авдеев (дипломат)
Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек

Авдеев сообщил о госпитализации 17 человек после ДТП во Владимирской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. По итогам медосмотра всех пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 17 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее Авдеев сообщал о 16 госпитализированных.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
26 апреля, 08:44
"На этот час александровские медики осмотрели всех, кто ехал в попавшем в ДТП экскурсионном автобусе. Все – жители Костромской области. Из 55 человек 17 госпитализированы: одна пациентка в реанимации, 15 – в травматологии, один – в ЛОР-отделении", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вместе с одной из пациенток Александровской районной больницы находится ребёнок.
УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. За медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому.
СУСК возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВладимирская областьКостромская областьАлександровский районАлександр Авдеев (дипломат)
 
 
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