https://ria.ru/20250428/vladimir-2013797909.html

Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек

Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек - РИА Новости, 28.04.2025

Во Владимирской области после ДТП госпитализировали 17 человек

По итогам медосмотра всех пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 17 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:03:00+03:00

2025-04-28T12:03:00+03:00

2025-04-28T12:03:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

владимирская область

костромская область

александровский район

александр авдеев (дипломат)

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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. По итогам медосмотра всех пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 17 человек, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее Авдеев сообщал о 16 госпитализированных. "На этот час александровские медики осмотрели всех, кто ехал в попавшем в ДТП экскурсионном автобусе. Все – жители Костромской области. Из 55 человек 17 госпитализированы: одна пациентка в реанимации, 15 – в травматологии, один – в ЛОР-отделении", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вместе с одной из пациенток Александровской районной больницы находится ребёнок. УМВД по Владимирской области сообщало, что примерно в 2.40 в Александровском районе водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. За медицинской помощью обратились около 35 человек. Прокуратура региона уточняла, что автобус следовал из Псковской области в Кострому. СУСК возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html

https://ria.ru/20250423/dtp-2013000905.html

владимирская область

костромская область

александровский район

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происшествия, здоровье - общество, владимирская область, костромская область, александровский район, александр авдеев (дипломат)