https://ria.ru/20250428/vkontakte-2013832168.html
ВКонтакте упростила процесс верификации
ВКонтакте упростила процесс верификации - РИА Новости, 28.04.2025
ВКонтакте упростила процесс верификации
ВКонтакте заработали новые критерии получения синей галочки для профилей и сообществ. Самое масштабное упрощение процесса верификации на платформе направлено на РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:22:00+03:00
2025-04-28T14:22:00+03:00
2025-04-28T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ВКонтакте заработали новые критерии получения синей галочки для профилей и сообществ. Самое масштабное упрощение процесса верификации на платформе направлено на поддержку авторов оригинального контента.Для получения галочки достаточно 5 000 подписчиков и как минимум одной опубликованной единицы контента за последние 30 дней — статьи, видео, клипа, поста или истории. Подать заявку может владелец сообщества или официальный представитель.Подтверждённые страницы получают приоритет в поиске, увеличивают вовлечённость и доверие аудитории. Статус верификации учитывается в алгоритмах рекомендаций и в будущем откроет доступ к новым продуктовым возможностям."Новый процесс верификации поможет в первую очередь тем, кто вкладывается в создание уникального и качественного контента. Обновление отражает вектор развития ВКонтакте, где в центре внимания находятся оригинальные авторы, — комментирует Андрей Гостев, директор по стратегии и операциям ВКонтакте. — Синяя галочка стала не просто статусом, но и сигналом: вы делаете востребованный контент с высокой вовлеченностью, которому доверяют".Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества или профиля.
https://ria.ru/20250415/vkontakte-2011351623.html
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технологии, соцсети, вконтакте
Технологии, Соцсети, ВКонтакте
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ВКонтакте заработали новые критерии получения синей галочки для профилей и сообществ. Самое масштабное упрощение процесса верификации на платформе направлено на поддержку авторов оригинального контента.
Для получения галочки достаточно 5 000 подписчиков и как минимум одной опубликованной единицы контента за последние 30 дней — статьи, видео, клипа, поста или истории. Подать заявку может владелец сообщества или официальный представитель.
Подтверждённые страницы получают приоритет в поиске, увеличивают вовлечённость и доверие аудитории. Статус верификации учитывается в алгоритмах рекомендаций и в будущем откроет доступ к новым продуктовым возможностям.
"Новый процесс верификации поможет в первую очередь тем, кто вкладывается в создание уникального и качественного контента. Обновление отражает вектор развития ВКонтакте, где в центре внимания находятся оригинальные авторы, — комментирует Андрей Гостев, директор по стратегии и операциям ВКонтакте. — Синяя галочка стала не просто статусом, но и сигналом: вы делаете востребованный контент с высокой вовлеченностью, которому доверяют".
Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества или профиля.