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NYT сообщила причины отмены визита Рубио и Уиткоффа в Лондон - РИА Новости, 28.04.2025
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11:51 28.04.2025 (обновлено: 12:14 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vizit-2013795987.html
NYT сообщила причины отмены визита Рубио и Уиткоффа в Лондон
NYT сообщила причины отмены визита Рубио и Уиткоффа в Лондон - РИА Новости, 28.04.2025
NYT сообщила причины отмены визита Рубио и Уиткоффа в Лондон
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планировали посетить Лондон на прошлой неделе для переговоров с украинскими... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:51:00+03:00
2025-04-28T12:14:00+03:00
в мире
лондон
украина
сша
марко рубио
стив уиткофф
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планировали посетить Лондон на прошлой неделе для переговоров с украинскими чиновниками, но отменили визит после того, как Киев возразил против ряда пунктов списка американских предложений по урегулированию на Украине, пишет газета New York Times. Ранее госдепартамент США сообщил, что глава госдепа Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне по Украине 23 апреля. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил о проведении переговоров по Украине в Лондоне на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена. "И Уиткофф, и Рубио планировали посетить ряд переговоров с украинскими чиновниками в Лондоне на прошлой неделе, но они их отменили после того, как помощники (Владимира - ред.) Зеленского возразили против основных элементов предложения по урегулированию, которые два американца представили украинским переговорщикам в Париже 17 апреля", - говорится в публикации. Впрочем, отмечает издание, другие американские чиновники посетили переговоры в Лондоне. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
https://ria.ru/20250424/ekspert-2013242164.html
https://ria.ru/20250424/peskov-2013169414.html
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в мире, лондон, украина, сша, марко рубио, стив уиткофф, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато
В мире, Лондон, Украина, США, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), НАТО
NYT сообщила причины отмены визита Рубио и Уиткоффа в Лондон

NYT: Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон из-за недовольства Киева

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планировали посетить Лондон на прошлой неделе для переговоров с украинскими чиновниками, но отменили визит после того, как Киев возразил против ряда пунктов списка американских предложений по урегулированию на Украине, пишет газета New York Times.
Ранее госдепартамент США сообщил, что глава госдепа Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне по Украине 23 апреля. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил о проведении переговоров по Украине в Лондоне на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена.
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"И Уиткофф, и Рубио планировали посетить ряд переговоров с украинскими чиновниками в Лондоне на прошлой неделе, но они их отменили после того, как помощники (Владимира - ред.) Зеленского возразили против основных элементов предложения по урегулированию, которые два американца представили украинским переговорщикам в Париже 17 апреля", - говорится в публикации.
Впрочем, отмечает издание, другие американские чиновники посетили переговоры в Лондоне.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.
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В миреЛондонУкраинаСШАМарко РубиоСтив УиткоффВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)НАТО
 
 
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