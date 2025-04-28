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Россия увеличила поставки вина в Китай до максимума с лета 2022 года - РИА Новости, 28.04.2025
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05:40 28.04.2025 (обновлено: 08:48 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/vino-2013757956.html
Россия увеличила поставки вина в Китай до максимума с лета 2022 года
Россия увеличила поставки вина в Китай до максимума с лета 2022 года - РИА Новости, 28.04.2025
Россия увеличила поставки вина в Китай до максимума с лета 2022 года
Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год — до максимума с лета 2022 года, следует из данных Таможни КНР, которые изучило РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:40:00+03:00
2025-04-28T08:48:00+03:00
экономика
россия
китай
вино
экспорт
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год — до максимума с лета 2022 года, следует из данных Таможни КНР, которые изучило РИА Новости.Экспорт этой продукции в Поднебесную в прошлом месяце вырос до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Это стало максимальным значением с августа 2022 года, когда поставки составляли 398,2 тысячи долларов.Всего с начала года продажи российской винодельческой продукции Китаю достигли 642,1 тысячи долларов, что в 3,3 раза больше экспорта отечественных компаний за аналогичный период прошлого года.При этом в целом в марте Китай снизил импорт вина на 3,3 процента, до 75,7 миллиона долларов. Главными поставщиками этой алкогольной продукции на рынок Поднебесной в марте оказались Франция (21,1 миллиона долларов), Австралия (20,2 миллиона) и Чили (11,4 миллиона).
https://ria.ru/20250426/evrosojuz-2013543429.html
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экономика, россия, китай, вино, экспорт
Экономика, Россия, Китай, Вино, Экспорт
Россия увеличила поставки вина в Китай до максимума с лета 2022 года

Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБутылки с вином "Абрау-Дюрсо"
Бутылки с вином Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылки с вином "Абрау-Дюрсо". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр РИА Новости. Россия в марте увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз за год — до максимума с лета 2022 года, следует из данных Таможни КНР, которые изучило РИА Новости.
Экспорт этой продукции в Поднебесную в прошлом месяце вырос до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Это стало максимальным значением с августа 2022 года, когда поставки составляли 398,2 тысячи долларов.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Евросоюз резко нарастил поставки вина в Россию
26 апреля, 07:04
Всего с начала года продажи российской винодельческой продукции Китаю достигли 642,1 тысячи долларов, что в 3,3 раза больше экспорта отечественных компаний за аналогичный период прошлого года.
При этом в целом в марте Китай снизил импорт вина на 3,3 процента, до 75,7 миллиона долларов.
Главными поставщиками этой алкогольной продукции на рынок Поднебесной в марте оказались Франция (21,1 миллиона долларов), Австралия (20,2 миллиона) и Чили (11,4 миллиона).
Пивоваренная компания - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Россия в феврале почти вдвое нарастила покупки китайского пива
24 марта, 03:12
 
ЭкономикаРоссияКитайВиноЭкспорт
 
 
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