Венгрия не станет сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США
Министр Надь: Венгрия не будет сокращать торгово-экономические связи с Китаем
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгрия не станет сокращать торгово-экономические связи с Китаем из-за давления США, считает, что Вашингтон уступает Пекину по инвестиционному потенциалу, заявил министр национальной экономики Венгрии Мартон Надь.
«
"Мы не видим, чтобы США по инвестиционному потенциалу были на одном уровне с Китаем. У нас очень прагматичная позиция", - сказал Надь, его слова приводит агентство Блумберг.
По словам министра, Венгрия не станет сокращать свои экономические связи с Китаем, несмотря на давление Вашингтона.
Агентство напоминает, что сын президента США Дональд Трамп-младший в субботу призвал Венгрию и другие страны Восточной Европы выбрать США вместо Китая в качестве главного экономического партнера.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение пары месяцев эта война превратится в мир.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%.
Выгодная сделка может спасти Венгрию от пошлин США, считает Сийярто
13 февраля, 20:46