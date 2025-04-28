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Венгрия не станет сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США - РИА Новости, 28.04.2025
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16:09 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vengriya-2013866435.html
Венгрия не станет сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США
Венгрия не станет сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США - РИА Новости, 28.04.2025
Венгрия не станет сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США
Венгрия не станет сокращать торгово-экономические связи с Китаем из-за давления США, считает, что Вашингтон уступает Пекину по инвестиционному потенциалу,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:09:00+03:00
2025-04-28T16:09:00+03:00
сша
венгрия
китай
дональд трамп
виктор орбан
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгрия не станет сокращать торгово-экономические связи с Китаем из-за давления США, считает, что Вашингтон уступает Пекину по инвестиционному потенциалу, заявил министр национальной экономики Венгрии Мартон Надь. Как отмечает агентство Блумберг, администрация Трампа требует от Будапешта дистанцироваться от Пекина, который стал ключевым партнером Венгрии в производстве электромобилей, а также в сфере телекоммуникаций. "Мы не видим, чтобы США по инвестиционному потенциалу были на одном уровне с Китаем. У нас очень прагматичная позиция", - сказал Надь, его слова приводит агентство Блумберг. По словам министра, Венгрия не станет сокращать свои экономические связи с Китаем, несмотря на давление Вашингтона. Агентство напоминает, что сын президента США Дональд Трамп-младший в субботу призвал Венгрию и другие страны Восточной Европы выбрать США вместо Китая в качестве главного экономического партнера. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что так называемая "война пошлин" между США и остальными странами является тактическим приемом для заключения выгодных для Америки соглашений, после чего в течение пары месяцев эта война превратится в мир. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009172179.html
https://ria.ru/20250410/vengrija-2010472434.html
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сша, венгрия, китай, дональд трамп, виктор орбан, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Венгрия, Китай, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Венгрия не станет сокращать экономические связи с Китаем из-за давления США

Министр Надь: Венгрия не будет сокращать торгово-экономические связи с Китаем

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгрия не станет сокращать торгово-экономические связи с Китаем из-за давления США, считает, что Вашингтон уступает Пекину по инвестиционному потенциалу, заявил министр национальной экономики Венгрии Мартон Надь.
Как отмечает агентство Блумберг, администрация Трампа требует от Будапешта дистанцироваться от Пекина, который стал ключевым партнером Венгрии в производстве электромобилей, а также в сфере телекоммуникаций.
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"Мы не видим, чтобы США по инвестиционному потенциалу были на одном уровне с Китаем. У нас очень прагматичная позиция", - сказал Надь, его слова приводит агентство Блумберг.
По словам министра, Венгрия не станет сокращать свои экономические связи с Китаем, несмотря на давление Вашингтона.
Агентство напоминает, что сын президента США Дональд Трамп-младший в субботу призвал Венгрию и другие страны Восточной Европы выбрать США вместо Китая в качестве главного экономического партнера.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%.
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