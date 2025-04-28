https://ria.ru/20250428/vdv-2013755490.html

Артиллеристы ВДВ нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ

Артиллеристы ВДВ нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025

Артиллеристы ВДВ нанесли удар по скоплению пехоты ВСУ

Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар из систем залпового огня (РСЗО)... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:03:00+03:00

2025-04-28T05:03:00+03:00

2025-04-28T05:05:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар из систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" по скоплению пехоты ВСУ в районе Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Часова Яра ДНР", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что работа артиллеристов ведется в плотном взаимодействии с расчетами БПЛА разведывательных подразделений. Операторы дронов обеспечивают выявление целей, передачу координат и объективный контроль их поражения. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, часов яр, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире