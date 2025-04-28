https://ria.ru/20250428/vatikan-2013853895.html

Преемник папы Франциска столкнется с дефицитом бюджета, сообщили СМИ

Преемник папы Франциска столкнется с дефицитом бюджета, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2025

Преемник папы Франциска столкнется с дефицитом бюджета, сообщили СМИ

Новый глава Римско-католической церкви после кончины папы Римского Франциска столкнется с бюджетным дефицитом в размере десятков миллионов евро, передает... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:25:00+03:00

2025-04-28T15:25:00+03:00

2025-04-28T15:34:00+03:00

ватикан

россия

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франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новый глава Римско-католической церкви после кончины папы Римского Франциска столкнется с бюджетным дефицитом в размере десятков миллионов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Кто бы ни стал новым главой Католической церкви, ... он столкнется с огромным количеством проблем... Среди насущных вопросов - увеличивающийся разрыв в финансах Ватикана... Хотя Ватикан не публиковал полный отчет о своем бюджете с 2022 года, последний набор документов, утвержденных в середине 2024 года, содержал дефицит в размере 83 миллионов евро", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает агентство, в 2022 году Ватикан оценил нехватку средств в своем пенсионном фонде в 631 миллион евро. По словам источников, эта цифра, предположительно, могла увеличиться. Среди других проблем, над решением которых придется работать новому папе, агентство называет также снижение посещаемости Римско-католической церкви в странах Запада и доктринальные дебаты по таким вопросам, как рукоположение женщин в духовный сан и включение ЛГБТ* в католическую общину. Агентство отмечает, что в связи с кризисом католической церкви в Европе одним из вероятных претендентом на Святой престол считается филиппинский кардинал Луис Антонио Гоким Тагле. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. Позднее Служба печати Святого престола сообщила, что тело папы Франциска было предано земле.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250423/mir-2012813145.html

https://ria.ru/20250422/vengriya-2012854134.html

https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012522100.html

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ватикан, россия, европа, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, римско-католическая церковь, рим, в мире