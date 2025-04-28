https://ria.ru/20250428/vatikan-2013832482.html
В Ватикане подтвердили дату проведения конклава для выбора нового папы
В Ватикане подтвердили дату проведения конклава для выбора нового папы - РИА Новости, 28.04.2025
В Ватикане подтвердили дату проведения конклава для выбора нового папы
Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:23:00+03:00
2025-04-28T14:23:00+03:00
2025-04-28T15:20:00+03:00
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 28 апр - РИА Новости. Конклав для выборов нового папы Римского соберется 7 мая, подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни."Для конклава выбрана дата 7 мая", - заявил он журналистам на брифинге.Решение о дате было принято на очередной, пятой конгрегации (собрании) кардиналов, состоявшейся в Ватикане в понедельник утром. Согласно ватиканским канонам, конклав должен собраться в период с 15 по 20-й день с кончины или отречения прежнего понтифика.Перед тем как уединиться в Сикстинской капелле для тайного голосования, кардиналы примут участие в торжественной мессе в соборе Святого Петра. На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. В субботу его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.В понедельник Ватиканские музеи объявили о закрытии для публики Сикстинской капеллы в Ватикане в связи с подготовкой к конклаву. Из ее трубы будут пущен белый или черный день в зависимости от хода голосования.
https://ria.ru/20250423/mir-2012813145.html
https://ria.ru/20250422/vengriya-2012854134.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
В Ватикане подтвердили дату проведения конклава для выбора нового папы
Представитель Ватикана Бруни: конклав для выбора нового папы соберется 7 мая