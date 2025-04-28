https://ria.ru/20250428/vankuver-2013752492.html

СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения

СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения - РИА Новости, 28.04.2025

СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения

Подозреваемому Кайджи Адаму Ло предъявили обвинения в убийстве за совершение наезда на толпу на уличном фестивале в Ванкувере, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T03:58:00+03:00

2025-04-28T03:58:00+03:00

2025-04-28T03:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Подозреваемому Кайджи Адаму Ло предъявили обвинения в убийстве за совершение наезда на толпу на уличном фестивале в Ванкувере, сообщает телеканал CBC. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек, включая пятилетнюю девочку. Также десятки человек получили ранения, в том числе те, чьи личности еще не установлены. "В отношении Ло, 30 лет, возбуждено уголовное дело по факту смертей, произошедших прошлой ночью. Ему предъявлено обвинение в убийстве по восьми пунктам. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом", - говорится в сообщении телеканала. Вечером 26 апреля в Ванкувере в толпу участников фестиваля, посвященного Лапу-Лапу - филиппинскому вождю, боровшемуся с колонизаторами в XVI веке, - въехал внедорожник. Большинство собравшихся на улице были выходцами из Филиппин. Полиция оперативно задержала 30-летнего водителя, но заявила, что не рассматривает произошедшее как акт терроризма.

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в мире, ванкувер, филиппины, происшествия