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СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения - РИА Новости, 28.04.2025
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03:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/vankuver-2013752492.html
СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения
СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения
Подозреваемому Кайджи Адаму Ло предъявили обвинения в убийстве за совершение наезда на толпу на уличном фестивале в Ванкувере, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:58:00+03:00
2025-04-28T03:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Подозреваемому Кайджи Адаму Ло предъявили обвинения в убийстве за совершение наезда на толпу на уличном фестивале в Ванкувере, сообщает телеканал CBC. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек, включая пятилетнюю девочку. Также десятки человек получили ранения, в том числе те, чьи личности еще не установлены. "В отношении Ло, 30 лет, возбуждено уголовное дело по факту смертей, произошедших прошлой ночью. Ему предъявлено обвинение в убийстве по восьми пунктам. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом", - говорится в сообщении телеканала. Вечером 26 апреля в Ванкувере в толпу участников фестиваля, посвященного Лапу-Лапу - филиппинскому вождю, боровшемуся с колонизаторами в XVI веке, - въехал внедорожник. Большинство собравшихся на улице были выходцами из Филиппин. Полиция оперативно задержала 30-летнего водителя, но заявила, что не рассматривает произошедшее как акт терроризма.
https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013734391.html
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в мире, ванкувер, филиппины, происшествия
В мире, Ванкувер, Филиппины, Происшествия
СМИ: подозреваемому в убийстве в Ванкувере предъявили обвинения

CBC: подозреваемому в наезде на толпу в Ванкувере предъявили обвинения

© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department Полиция Ванкувера
Полиция Ванкувера - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Official Website of the Vancouver Police Department
Полиция Ванкувера. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Подозреваемому Кайджи Адаму Ло предъявили обвинения в убийстве за совершение наезда на толпу на уличном фестивале в Ванкувере, сообщает телеканал CBC.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек, включая пятилетнюю девочку. Также десятки человек получили ранения, в том числе те, чьи личности еще не установлены.
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"В отношении Ло, 30 лет, возбуждено уголовное дело по факту смертей, произошедших прошлой ночью. Ему предъявлено обвинение в убийстве по восьми пунктам. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом", - говорится в сообщении телеканала.
Вечером 26 апреля в Ванкувере в толпу участников фестиваля, посвященного Лапу-Лапу - филиппинскому вождю, боровшемуся с колонизаторами в XVI веке, - въехал внедорожник. Большинство собравшихся на улице были выходцами из Филиппин. Полиция оперативно задержала 30-летнего водителя, но заявила, что не рассматривает произошедшее как акт терроризма.
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