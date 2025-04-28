Вадефуля выдвинули на пост главы МИД Германии
ХДС выдвинула Йохана Вадефуля на пост главы МИД Германии
© Getty Images / picture alliance/Christian CharisiusЙохан Вадефуль
© Getty Images / picture alliance/Christian Charisius
Йохан Вадефуль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль выдвинут своей партией Христанско-демократический союз (ХДС) на пост нового министра иностранных дел Германии, сообщила ХДС в соцсети X.
ХДС опубликовала список будущих членов немецкого правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца под названием "Наша команда для Германии".
"Выдвинутые нами министры будущего черно-красного федерального правительства. Наша команда для Германии", - гласит сообщение.
Согласно списку, занимавший пост парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай возглавит ведомство канцлера ФРГ, а министром экономики ФРГ станет политик от ХДС Катерина Райхе.
Министром транспорта станет депутат бундестага от ХДС/ХСС Патрик Шнидер, министром здравоохранения - генеральный секретарь ХДС в Баден-Вюртемберге Нина Варкен. Федеральное министерство образования, семьи, пожилых людей, женщин и молодежи возглавит занимавшая пост министра образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин.
Министром цифровизации и государственной модернизации будет назначен бывший топ-менеджер Media-Saturn-Holding GmbH Карстен Вильдбергер. Государственным министром по делам культуры и СМИ станет публицист Вольфрам Ваймер.
В понедельник ХДС проводит партийный съезд партии, на котором состоится голосование по коалиционному договору с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) для создания будущего правительства.
В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. До этого соглашение должно быть одобрено членами или руководящими органами партий.