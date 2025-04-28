https://ria.ru/20250428/vadefulja-2013788600.html

Вадефуля выдвинули на пост главы МИД Германии

Вадефуля выдвинули на пост главы МИД Германии - РИА Новости, 28.04.2025

Вадефуля выдвинули на пост главы МИД Германии

Занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль выдвинут своей партией Христанско-демократический союз (ХДС) на пост нового министра... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:16:00+03:00

2025-04-28T11:16:00+03:00

2025-04-28T11:50:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

торстен фрай

хдс/хсс

баден-вюртемберг

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Занимавший пост вице-председателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль выдвинут своей партией Христанско-демократический союз (ХДС) на пост нового министра иностранных дел Германии, сообщила ХДС в соцсети X. ХДС опубликовала список будущих членов немецкого правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца под названием "Наша команда для Германии". "Выдвинутые нами министры будущего черно-красного федерального правительства. Наша команда для Германии", - гласит сообщение. Согласно списку, занимавший пост парламентского секретаря фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай возглавит ведомство канцлера ФРГ, а министром экономики ФРГ станет политик от ХДС Катерина Райхе. Министром транспорта станет депутат бундестага от ХДС/ХСС Патрик Шнидер, министром здравоохранения - генеральный секретарь ХДС в Баден-Вюртемберге Нина Варкен. Федеральное министерство образования, семьи, пожилых людей, женщин и молодежи возглавит занимавшая пост министра образования федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Прин.Министром цифровизации и государственной модернизации будет назначен бывший топ-менеджер Media-Saturn-Holding GmbH Карстен Вильдбергер. Государственным министром по делам культуры и СМИ станет публицист Вольфрам Ваймер.В понедельник ХДС проводит партийный съезд партии, на котором состоится голосование по коалиционному договору с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) для создания будущего правительства. В первой половине апреля блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно, назначено на 6 мая, сообщила ранее пресс-служба немецкого парламента. До этого соглашение должно быть одобрено членами или руководящими органами партий.

https://ria.ru/20250423/mid-2012980529.html

https://ria.ru/20250419/zaharova-2012268579.html

https://ria.ru/20250403/berbok-2009212467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, германия, фридрих мерц, торстен фрай, хдс/хсс, баден-вюртемберг, шлезвиг-гольштейн