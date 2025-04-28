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В мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные госуслуги в регионе - РИА Новости, 28.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:38 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/uslugi-2013858442.html
В мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные госуслуги в регионе
В мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные госуслуги в регионе - РИА Новости, 28.04.2025
В мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные госуслуги в регионе
Оформление пособий на приобретение товаров для младенцев стало самой популярной госуслугой в Подмосковье. За последнюю неделю ее запрашивали более 17 тысяч раз, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:38:00+03:00
2025-04-28T15:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оформление пособий на приобретение товаров для младенцев стало самой популярной госуслугой в Подмосковье. За последнюю неделю ее запрашивали более 17 тысяч раз, сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство госуправления.Второе место занял запрос на получение выписки из домовой книги, количество заявок превысило 14 тысяч. Онлайн-запись в кружки и спортивные секции оказалась востребованной у более чем 12,8 тысячи пользователей. Около 7,8 тысячи человек обратились за услугой замены и выдачи социальных карт, а присвоение адреса заказывали около 3,4 тысячи раз.Всего на платформе региональных государственных услуг доступно 390 сервисов для граждан и предпринимателей. Пользоваться ими можно и через портал "Добродел".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В мингосуправления Подмосковья назвали самые популярные госуслуги в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПортал "Добродел"
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оформление пособий на приобретение товаров для младенцев стало самой популярной госуслугой в Подмосковье. За последнюю неделю ее запрашивали более 17 тысяч раз, сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство госуправления.
Второе место занял запрос на получение выписки из домовой книги, количество заявок превысило 14 тысяч. Онлайн-запись в кружки и спортивные секции оказалась востребованной у более чем 12,8 тысячи пользователей. Около 7,8 тысячи человек обратились за услугой замены и выдачи социальных карт, а присвоение адреса заказывали около 3,4 тысячи раз.
Всего на платформе региональных государственных услуг доступно 390 сервисов для граждан и предпринимателей. Пользоваться ими можно и через портал "Добродел".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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