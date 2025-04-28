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Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело
Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело - РИА Новости, 28.04.2025
Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело
Уголовное дело о хищении более 240 миллионов рублей бюджетных средств при гособоронзаказе возбуждено против бывшего замначальника Управления имуществом МО РФ... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:05:00+03:00
2025-04-28T17:05:00+03:00
2025-04-28T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хищении более 240 миллионов рублей бюджетных средств при гособоронзаказе возбуждено против бывшего замначальника Управления имуществом МО РФ Олега Васенина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны России был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. Отмечается, что в 2022-2023 годах Васенин, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей. В настоящее время по ходатайству военного следователя суд арестовал Васенина.
https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело
СК возбудил дело о хищении более 240 миллионов рублей при гособоронзаказе
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хищении более 240 миллионов рублей бюджетных средств при гособоронзаказе возбуждено против бывшего замначальника Управления имуществом МО РФ Олега Васенина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны России был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.
Отмечается, что в 2022-2023 годах Васенин, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей.
В настоящее время по ходатайству военного следователя суд арестовал Васенина.