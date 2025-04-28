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Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело - РИА Новости, 28.04.2025
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17:05 28.04.2025
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Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело
Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело - РИА Новости, 28.04.2025
Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело
Уголовное дело о хищении более 240 миллионов рублей бюджетных средств при гособоронзаказе возбуждено против бывшего замначальника Управления имуществом МО РФ... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:05:00+03:00
2025-04-28T17:05:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хищении более 240 миллионов рублей бюджетных средств при гособоронзаказе возбуждено против бывшего замначальника Управления имуществом МО РФ Олега Васенина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. &quot;Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)&quot;, - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны России был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. Отмечается, что в 2022-2023 годах Васенин, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей. В настоящее время по ходатайству военного следователя суд арестовал Васенина.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны возбудили дело

СК возбудил дело о хищении более 240 миллионов рублей при гособоронзаказе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хищении более 240 миллионов рублей бюджетных средств при гособоронзаказе возбуждено против бывшего замначальника Управления имуществом МО РФ Олега Васенина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны России был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.
Отмечается, что в 2022-2023 годах Васенин, предоставляя ложные документы о стоимости вторичного сырья, совершил хищение средств бюджета в сумме более 240 миллионов рублей.
В настоящее время по ходатайству военного следователя суд арестовал Васенина.
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