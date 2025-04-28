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"Нужно принять". На Западе предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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09:47 28.04.2025 (обновлено: 10:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/unherd-2013771166.html
"Нужно принять". На Западе предложили радикальный план по Украине
"Нужно принять". На Западе предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
"Нужно принять". На Западе предложили радикальный план по Украине
Европейские страны должны согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, пишет Unherd. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:47:00+03:00
2025-04-28T10:33:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европейские страны должны согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, пишет Unherd."Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая", — говорится в материале.Обозреватель указал, что Украина не сможет переломить ход боевых действий, поскольку ее союзники недостаточно ей помогают.По его мнению, хотя предложенный Трампом вариант урегулирования конфликта не идеальный для украинцев и Европы, он поможет спасти жизни людей и предотвратит эскалацию, способную привести к масштабной катастрофе на континенте."Печальная правда заключается в том, что у нас, европейцев, нет альтернатив", — предупредил автор публикации.В среду американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной. В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013742930.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), сша, нато
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), США, НАТО
"Нужно принять". На Западе предложили радикальный план по Украине

Unherd: Европа должна согласиться со сделкой Трампа по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европейские страны должны согласиться на сделку президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, пишет Unherd.
«
"Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая", — говорится в материале.
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Обозреватель указал, что Украина не сможет переломить ход боевых действий, поскольку ее союзники недостаточно ей помогают.
По его мнению, хотя предложенный Трампом вариант урегулирования конфликта не идеальный для украинцев и Европы, он поможет спасти жизни людей и предотвратит эскалацию, способную привести к масштабной катастрофе на континенте.
«
"Печальная правда заключается в том, что у нас, европейцев, нет альтернатив", — предупредил автор публикации.
В среду американский лидер обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
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В миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)СШАНАТО
 
 
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