https://ria.ru/20250428/ukraina-2013912894.html
Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией
Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией - РИА Новости, 28.04.2025
Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией
Урегулирование ситуации на Украине и решение первопричин конфликта, без чего невозможно обеспечение интересов РФ - это очень сложная субстанция, и поверхностный РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:49:00+03:00
2025-04-28T18:49:00+03:00
2025-04-28T18:49:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Украине и решение первопричин конфликта, без чего невозможно обеспечение интересов РФ - это очень сложная субстанция, и поверхностный подход здесь вряд ли уместен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы Российской Федерации, - то очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход. Требует очень серьезного детализирования",- сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250218/peskov-2000025595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией
Песков: поверхностно решать проблемы первопричин конфликта на Украине неуместно