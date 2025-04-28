https://ria.ru/20250428/ukraina-2013912894.html

Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией

Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией - РИА Новости, 28.04.2025

Песков назвал решение конфликта на Украине сложной субстанцией

Урегулирование ситуации на Украине и решение первопричин конфликта, без чего невозможно обеспечение интересов РФ - это очень сложная субстанция, и поверхностный РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:49:00+03:00

2025-04-28T18:49:00+03:00

2025-04-28T18:49:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Украине и решение первопричин конфликта, без чего невозможно обеспечение интересов РФ - это очень сложная субстанция, и поверхностный подход здесь вряд ли уместен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы Российской Федерации, - то очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход. Требует очень серьезного детализирования",- сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250218/peskov-2000025595.html

украина

россия

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Наталья Макарова

украина, россия, дмитрий песков