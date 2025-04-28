https://ria.ru/20250428/ukraina-2013901850.html

Жителям Украины десятилетиями внушали идеи русофобии, заявил Брод

Жителям Украины десятилетиями внушали идеи русофобии, заявил Брод - РИА Новости, 28.04.2025

Жителям Украины десятилетиями внушали идеи русофобии, заявил Брод

Жителям Украины власти десятилетиями внушали идеи русофобии, агрессии и ненависти, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:01:00+03:00

2025-04-28T18:01:00+03:00

2025-04-28T18:01:00+03:00

украина

донбасс

россия

александр брод

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жителям Украины власти десятилетиями внушали идеи русофобии, агрессии и ненависти, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. "В докладе снова очень горькие, драматичные свидетельства очевидцев зверств киевского режима. Уничтожали стариков, женщин, детей, грабили дома, совершали жуткие пытки. Это происходило на территории Донбасса, который с 1941 по 1943 год столкнулся с фашистской оккупацией и испытал эти же зверства и ужасы. Но зверства киевского режима еще более изощренное, поскольку десятилетиями в головы жителей Украины вдалбливали человеконенавистнические идеи, идеи русофобии, агрессии и ненависти", - сказал Брод на пресс-конференции. Он также отметил, что такая ненависть, русофобия и агрессия ожесточили украинских солдат, "которые несли с собой идею сверхчеловека, а русскоговорящие жители Донбасса рассматривались как нелюди или граждане второго сорта". "Мы убедились в том, что не сработали международные институты, что международное право оказалось фиговым листком, и никто, по большому счету, не смог остановить зверства киевского режима. Наоборот, Европа подпитывала его и финансами, и оружием, и идеологически. Продолжает делать это и теперь", - добавил Брод.

https://ria.ru/20250330/rusofobiya-2008161005.html

https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

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украина, донбасс, россия, александр брод