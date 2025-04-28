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Украина выразила готовность помочь Европе восстановить работу энергосетей - РИА Новости, 28.04.2025
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17:35 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013892489.html
Украина выразила готовность помочь Европе восстановить работу энергосетей
Украина выразила готовность помочь Европе восстановить работу энергосетей - РИА Новости, 28.04.2025
Украина выразила готовность помочь Европе восстановить работу энергосетей
Украинский министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что Украина готова помочь европейским странам восстановить работу энергосетей после произошедшего в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:35:00+03:00
2025-04-28T17:35:00+03:00
в мире
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герман галущенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что Украина готова помочь европейским странам восстановить работу энергосетей после произошедшего в понедельник блэкаута. Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Электричество также пропадало в Андорре и части Франции. "Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе", - написал Галущенко в соцсети X. При этом он отметил, что Украина готова передать "знания и опыт", не указав, собирается ли Киев помочь чем-то еще. Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%. Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001580105.html
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в мире, украина, португалия, испания, герман галущенко, европа
В мире, Украина, Португалия, Испания, Герман Галущенко, Европа
Украина выразила готовность помочь Европе восстановить работу энергосетей

Галущенко: Украина готова помочь в восстановлении работы энергосетей в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинский министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что Украина готова помочь европейским странам восстановить работу энергосетей после произошедшего в понедельник блэкаута.
Ранее телеканал Sexta заявил о масштабном отключении электричества и связи в Испании и Португалии. Отключения зафиксированы в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Серьёзные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. В ряде населённых пунктов движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров. Перебои с электричеством затронули и территорию Португалии. Причины аварии пока неизвестны, власти и энергокомпании занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Электричество также пропадало в Андорре и части Франции.
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"Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе", - написал Галущенко в соцсети X.
При этом он отметил, что Украина готова передать "знания и опыт", не указав, собирается ли Киев помочь чем-то еще.
Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%.
Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
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