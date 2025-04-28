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"В металлолом". В Раде испугались последствий решения США по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
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17:03 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013879121.html
"В металлолом". В Раде испугались последствий решения США по Украине
"В металлолом". В Раде испугались последствий решения США по Украине - РИА Новости, 28.04.2025
"В металлолом". В Раде испугались последствий решения США по Украине
В случае прекращения американской поддержки поставленное украинцам вооружение может превратиться в металлолом, предупредил депутат Верховной Рады Михаил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:03:00+03:00
2025-04-28T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В случае прекращения американской поддержки поставленное украинцам вооружение может превратиться в металлолом, предупредил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов"."На самом деле очень важно, чтобы военная техника и вооружение в случае приостановки поставок боеприпасов и запасных частей к ним не превратилась в металлолом у нас на Украине", — заявил Цымбалюк.По мнению украинского депутата, эта угроза представляет собою один из главных вызовов для ВСУ.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Агентство Reuters в пятницу опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он включает в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013826828.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
"В металлолом". В Раде испугались последствий решения США по Украине

Нардеп Цымбалюк опасается, что без помощи США оружие ВСУ станет металлоломом

© Минобороны РоссииУничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В случае прекращения американской поддержки поставленное украинцам вооружение может превратиться в металлолом, предупредил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов".
«
"На самом деле очень важно, чтобы военная техника и вооружение в случае приостановки поставок боеприпасов и запасных частей к ним не превратилась в металлолом у нас на Украине", — заявил Цымбалюк.
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По мнению украинского депутата, эта угроза представляет собою один из главных вызовов для ВСУ.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Агентство Reuters в пятницу опубликовало проект США по урегулированию на Украине. Он включает в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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