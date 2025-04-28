https://ria.ru/20250428/ukraina-2013864863.html

Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта

Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта - РИА Новости, 28.04.2025

Белый дом рассказал о настрое Трампа касательно украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп хочет полного прекращения огня на Украине, он оптимистичен касательно возможности сделки, заявила официальный представитель Белого... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:04:00+03:00

2025-04-28T16:04:00+03:00

2025-04-28T20:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет полного прекращения огня на Украине, он оптимистичен касательно возможности сделки, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Оба лидера должны прийти к переговорам, чтобы договориться о выходе из этого. Встреча президента с (Владимиром - ред.) Зеленским показала, что он тратит много сил и времени на это, потому что хочет быть президентом, который устанавливает мир", - сказала она.По словам Левитт, Трамп "остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки, но он реалист в то же время".Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.Как заявила Левитт, сложную ситуацию на Украине Трамп унаследовал от Байдена, "который позволил" конфликту начаться.

https://ria.ru/20250428/konflikt-2013850005.html

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в мире, дональд трамп, сша, украина, россия