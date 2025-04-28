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"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины - РИА Новости, 28.04.2025
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15:37 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013856799.html
"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины
"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины - РИА Новости, 28.04.2025
"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины
Вступление Украины в ЕС ослабит Европу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:37:00+03:00
2025-04-28T15:37:00+03:00
в мире
украина
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венгрия
виктор орбан
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС ослабит Европу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Давайте не будем обманывать себя. Сегодня вступление Украины ослабит Европу, а не усилит ее. Мы должны защищать, а не растрачивать то, что построили", — говорится в публикации.По словам Орбана, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, в одном из его положений утверждается, что Украина сможет работать над вступлением в ЕС.Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира.
https://ria.ru/20250427/orban-2013677903.html
https://ria.ru/20250422/orban-2012825996.html
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в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз
"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины

Орбан: вступление Украины в ЕС ослабит Европу

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС ослабит Европу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Давайте не будем обманывать себя. Сегодня вступление Украины ослабит Европу, а не усилит ее. Мы должны защищать, а не растрачивать то, что построили", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Орбан сделал новое заявление о конфликте на Украине
27 апреля, 13:10
По словам Орбана, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.
На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, в одном из его положений утверждается, что Украина сможет работать над вступлением в ЕС.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Орбан проголосовал в опросе против членства Украины в ЕС
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В миреУкраинаЕвропаВенгрияВиктор ОрбанСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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