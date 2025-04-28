https://ria.ru/20250428/ukraina-2013856799.html

"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины

"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины - РИА Новости, 28.04.2025

"Давайте не будем обманывать". Орбан резко высказался по поводу Украины

Вступление Украины в ЕС ослабит Европу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:37:00+03:00

2025-04-28T15:37:00+03:00

2025-04-28T15:37:00+03:00

в мире

украина

европа

венгрия

виктор орбан

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС ослабит Европу, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Давайте не будем обманывать себя. Сегодня вступление Украины ослабит Европу, а не усилит ее. Мы должны защищать, а не растрачивать то, что построили", — говорится в публикации.По словам Орбана, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности — например, Венгрию приняли в ЕС, потому что это было выгодно государствам-членам.На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, в одном из его положений утверждается, что Украина сможет работать над вступлением в ЕС.Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира.

https://ria.ru/20250427/orban-2013677903.html

https://ria.ru/20250422/orban-2012825996.html

украина

европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз