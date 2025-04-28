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На Западе поймали Зеленского на лжи после его заявлений в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025
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13:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013823771.html
На Западе поймали Зеленского на лжи после его заявлений в Ватикане
На Западе поймали Зеленского на лжи после его заявлений в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025
На Западе поймали Зеленского на лжи после его заявлений в Ватикане
Украина продолжает наносить удары по территории России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о готовности согласиться на прекращение огня, пишет немецкий... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:58:00+03:00
2025-04-28T13:58:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
дональд трамп
россия
украина
ватикан
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.Украина продолжает наносить удары по территории России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о готовности согласиться на прекращение огня, пишет немецкий журнал Junge Welt."После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме &lt;...&gt; Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня", — говорится в метариле.Несмотря на заявленную готовность согласиться на прекращение огня без предварительных условий, Киев продолжает атаковать российские объекты, отмечается в тексте.В субботу украинские и западные СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html
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франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, дональд трамп, россия, украина, ватикан, в мире
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Украина, Ватикан, В мире
На Западе поймали Зеленского на лжи после его заявлений в Ватикане

Junge Welt: Украина наносит удары по России, несмотря на заявления Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.Украина продолжает наносить удары по территории России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о готовности согласиться на прекращение огня, пишет немецкий журнал Junge Welt.
"После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме <...> Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня", — говорится в метариле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
Вчера, 09:20
Несмотря на заявленную готовность согласиться на прекращение огня без предварительных условий, Киев продолжает атаковать российские объекты, отмечается в тексте.
В субботу украинские и западные СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп провели очень короткую встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп очень быстро покинул Рим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Президент-клоун": на Западе пришли в ярость из-за действий Зеленского
Вчера, 10:13
 
Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияУкраинаВатиканВ мире
 
 
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